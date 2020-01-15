【消委會】小米無線吸塵機評分媲美Dyson V10　價格便宜逾2千元

農曆新年將至，家家大掃除，近年不少人已轉用直立吸塵機清潔家居。消委會測試20款無線直立式吸塵機，售價介乎1,398元至最貴6,998元，測試結果在今日（15 ）出版的新一期《選擇》月刊公布。Dyson V11 Absolute及V8 Animal整體評分最高，前者每部售價近6,000元；反之，售價1,599元的 小米中國製「米家」手持無線吸塵器（Mi Handheld Vacuum Cleaner）整體評分達3.5星（5星為星高），與售價貴超過一半的Dyson Cyclone V10 Fluffy的總評一致，也與售價最貴的依萊克斯Electrolux 歐洲製Pure F9也同分。 此外，消委會發現吸塵機吸頭效率懸殊，若要清理墻壁邊緣塵埃，以高潔Karcher的VC5 Cordless Premium表現最佳，量得的有效吸塵闊度（27.8厘米）比吸扒本身闊度（26.2厘米）再闊一點，故獲得五點評分。

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+ 5 + 4 + 3

Dyson兩款產獲4星​

消委會發現，Dyson V11 Absolute及V8 Animal整體評分最高，獲4星（5星為星高），前者在地板吸淨能力上表現較佳，後者則在地氈上的吸淨能力上表現較突出。整體得分最低的產品，是內地製Candy CRA22PTG003（每部3,880元）及特福Tefal TY6756 Dual Force 2in1（每部1,398元），分別只有２.5星及2星，前者在吸粟米片碎及紙碎的表現均欠佳。

同是內地製的小米「米家」Mi Handheld Vacuum Cleaner整體表現不俗，總評達3.5星，評分與Dyson Cyclone V10 Fluffy一樣，但每部價錢則分別為1,599元及3,980元，即米家產品較Dyson產品便宜2,381元。依萊克斯Electrolux 歐洲製Pure F9也獲3.5星，惟每部售價近7,000元。

Dyson及小米吸塵機充電後使用時間少於10分鐘

比較樣本充滿電後的使用時間（則續航力）及使用期間吸力的持久力，各樣本量得的使用時間介乎約7分鐘至38分鐘。消委會發現特福Tefal TY6756 Dual Force 2in1的表現是最好，但三款Dyson及小米直立式吸塵機量得的使用時間均少於10分鐘，未必能符合實際需要，故此在這項評分，只有1.5分。

Dyson解釋，V8 Animal型號已陸續被新系列取代，用戶使用吸塵機時可因應實際需要，利用不同模式使用時間最長可達60分鐘。

在吸力維持測試上，分別量度當樣本吸力下降至低於其最高吸力9成所需的時間，及樣本以最高設定操作7分鐘後的吸力變化，發現同樣是特福Tefal的TY9292 Air Force 360及Candy CRA22PTG003以最高設定使用7分鐘，吸力已下跌超過7%，故只得1點評分。

寧靜程度整體表現不理想

在寧靜程度方面，消委會發現不論是量得噪音或試驗員評審，樣本的整體表現都不理想，在距離機身1.6米外量得的聲壓級由63分貝至77分貝，約相等於一般對話或繁忙城市交通的聲浪，當中飛利浦Philips FC6172 PowerPro Duo評分最低。

消委會建議，若用戶家居容不下傳統的有線罐筒式吸塵機，可考慮使用無線直立式，否則有線罐筒式吸力較強，售價亦相對較低。