【消委會】標準計劃年繳保費相差1.5倍　25歲男投保年繳最低$1689

政府在去年推出自願醫保方案，吸引多間保險公司參與，其相宜價格及扣稅方案引起社會廣泛討論。 消費者委員會今日（15 ）出版的新一期《選擇》月刊，比較市面29個標準計劃，發現提供完全相同保障的計劃，年繳保費可相差高達1.5倍。消委會再比較市面28個靈活計劃，發現保障差異大；只有6個計劃提供終身保障，7個計劃提供外科醫生費、麻醉科醫生費及手術室費全數賠償。

2019/20年度的財政預算案提出自願醫保扣稅方案，納稅人在2019年4月1日起可為自己及指明親屬投保，可作稅務扣除。（資料圖片）

2019/20年度的財政預算案提出自願醫保扣稅方案，納稅人在2019年4月1日起可為自己及指明親屬投保，可作稅務扣除。而每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為8,000元，指明親屬則不設上限，每名受保人的保單數量亦不設上限。

「標準計劃」和「靈活計劃」均為自願醫保計劃的認可產品，標準計劃提供自願醫保計劃的十大最低要求的條款及保障。標準計劃必須採用劃一的條款及保障，保險公司僅可作極少量允許的輕微改動，故不同保險公司提供的標準計劃內容大致相同。

現時本港有29間保險公司提供標準計劃，部分無須額外保費，提供身故保障或住院現金保障等。消委會發現，雖然各標準計劃提供的保障大同小異，不論男女，在同一年齡層的最高及最低保費最多可相差逾兩倍。如父母自子女出生開始為他們投保，保費同樣相差1至2倍。

安盛保險基本計劃最便宜 利寶國際保險最貴

以25歲男性投保人為例，有10個計劃提供相同保障，即所有基本項目及保障額相同，並沒有提供其他保障，計劃年費由最低1,689元（安盛保險）至最高3,006元（利寶國際保險），相差接近8成。

以80歲女性投保人為例，計劃年費由最低14,443元（安盛保險）至最高36,166元（利寶國際保險），相差高達1.5倍。

大部分產品每年的病房及膳食、以及主診醫生巡房津貼，以180日為上限，保泰人壽則列明不限日數。

食衞局局長陳肇始着力推動自願醫保。（資料圖片／陳倩婷攝）

靈活計劃則基於標準計劃的基本保障上，再加具彈性的「額外保障」或「其他保障」。「額外保障」包括提高保障額、取消共同保險、緊急門診治療或家居看護保障；「其他保障」則包括人壽、意外或醫療性質的保險保障，如現金或恩裇身故保障。消委會於去年12月向21間保險公司查詢，獲取合共28個計劃的資料。

僅6個靈活計劃提供終身保障

28個計劃中，有6個提供終身保障，分別是友邦香港兩個計劃、保泰人壽、保柏亞洲、宏利人壽及保誠保險；富通保險的最高保障年齡為128歲，餘下21個計劃則提供計障至100歲。

28個計劃中，有22個提供全球保障。5個計劃以亞洲或大中華地區為主要保障地區，包括友邦香港 、Allianz、亞洲保險、安盛保險及信諾環球保險；而蘇黎世保險則提供亞洲或全球的地域選項，但不包括美國。

中國人壽每年保障限額最低

6個計劃不設每年及終身保障限額，包括友邦香港、安盛保險、安盛金融、保柏亞洲、富通保險及保誠保險。4個計劃設有每年及終身保障限額，分別是友邦香港、安盛保險、信諾環球及蘇黎世保險。其餘計劃只設每年保障限額。中國人壽的每年保障限額最低，為420,000元；保柏亞洲則是最高，達2,000萬元。

7個靈活計劃提供外科醫生費、麻醉科醫生費及手術室費全數賠償

7個計劃提供外科醫生費、麻醉科醫生費及手術室費全數賠償，分別是友邦香港、亞洲保險、安盛保險、保柏亞洲、信諾環球保險、三井住友海上火災保險及蘇黎世保險。

4個計劃就訂明的診斷成像檢測提供全數賠償，即磁力共震掃瞄及電腦斷層掃瞄等，包括友邦香港、安盛保險、保柏亞洲 及信諾環球保險。