港大師生校友集會　促校方暫停啟動終止戴耀廷教席程序

港大法律學院副教授戴耀廷因佔中案被判囚16個月，其後他獲准保釋就定罪及刑期上訴，並於下月24日審訊。港大師生校友不滿在戴未完成上訴程序前，校方的「探討充分解僱理由委員會」於本月內開會，啟動審理終止教席程序，質疑違反程序公義，今日中午在中環愛丁堡廣場舉行「全民力抗制度暴力，你我堅守程序公義」集會，促港大暫停終止戴的教席程序。

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港大校友關注組、港大學生會及教職員工會今日中午在中環愛丁堡廣場舉行「全民力抗制度暴力，你我堅守程序公義」集會，現場有約二百人出席。］

吳霞儀：不能無視戴的公民抗命目的

港大校友、前立法會議員吳靄儀上台發言時表示，港大在戴耀延完成判罪後，就展開審理終止教席程序，是違反程序公義。她指，港大作為一間高等學府，是追求自由與公義的地方，有責任向公眾、社會及師生就戴的教席，作出一個公道的處理及決定。

她質疑，即使教職員犯法，道德上亦未必一定犯罪，認為校方在審理戴教席時，應考慮當時社會背景及其公民抗命的行動目的，而非急於制裁戴的教席，「係咪要向學生發出訊息，教師越雷池半步，就要開除教席？」

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席梁浩朗（左）及學生會署理會長陳希朗均出席集會。陳指，學生會計劃下周發起聯署聲援戴耀廷。（廖雁雄攝）

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席梁浩朗發言時，校方將啟動終止戴耀延教席程序，但戴並非違反內部紀律守則，校方做法並無理據。他質疑校方受外部政治勢力影響，革除親建制派的「眼中釘」，若果當下不站出來阻止，恐怕日後會令校內發生更多不公義的事，被捕學生或不獲校方公平對待，「我哋需要係守護香港核心價值、擁抱自由、有風骨嘅學校！」

學生會：或在校內舉行遊行

港大學生會署理會長陳希朗表示，下星期將會在校園收集聯署，亦可能在校內舉行遊行及集會聲援戴耀廷，同時向校方做法表達強烈不滿。

教協會長馮偉華批評，教育局受理匿名教師投訴，做法違反程序公義。（廖雁雄攝）

程翔：若革除戴耀廷教席 是否要開除孫中山學籍

港大校友程翔指，國父孫中山是港大畢業生，在大學孕育革命想法，並在內地建立亞洲第一個民主共和國，若校委會最終革除戴耀廷教席，反問是否要開除孫中山港大學籍，呼籲校委會委員勿做歷史罪人。

教育局目前接獲逾百宗教師專業操守的投訴，教協會長馮偉華批評，局方處理投訴手法違反程序公義，受理匿名教師投訴，容許投訴人以侵害個人私隱、涉違法的證據提出投訴，對當事人並不公平。他指，甚至有個案的教師收到局方投訴的初步結論後，才獲悉被投訴，批評局方無給予足夠知情權及抗辯機會。

學生：對張翔失望 無捍衛戴耀廷教席

有出席集會的港大學生何同學表示，自反修例風波以來，校長張翔猶如披上「隱形衣」，沒有在事件中與師生同行，更遑論捍衛戴耀延的教席，「好似唔洗負責任咁，對佢好失望。」

校友王先生認為，戴耀廷當年發起佔中運動，以違法達義，對抗民主制度不公，值得支持。他認為，戴的個案特殊，即使他犯法，亦不代表他道德上有問題，認為校方應保留戴耀廷教席。

戴耀廷回覆查詢指，因有保密協議，不適合就此發表任何言論。