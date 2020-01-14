港大本月或審理戴耀廷教席去留　師生校友質疑違反程序公義

港大法律學院副教授戴耀廷因佔中案被判囚16個月，其後他就定罪及刑期提出上訴，獲准保釋候審。 港大校友關注組、港大學生會及教職員工會今日召開記者會指，據悉港大校方於去年成立探討充分解僱理由委員會（Committee of Enquiry into Possible Good Cause）處理，委員會將在今個月內開會，確認是否在戴耀廷完成上訴程序前，啟動審理解僱程序。 三個組織質疑港大做法違反程序公義，感到強烈憤慨，促請校方停止程序，並宣布明日（15日）中午在中環愛丁堡廣場發起集會抗議。

港大本月內或審理戴耀廷教席去留，遭師生及校友質疑違反程序公義。圖左起：港大校委會委員李梓成、 港大校友關注組副召集人麥東榮 、港大學生會評議會大學事務委員會署理主席梁浩朗。（胡家欣攝）

港大法律學院副教授、佔中發起人之一戴耀廷，去年4月被判串謀作出公眾妨擾罪、煽惑他人作出公眾妨擾罪罪成，判囚16個月，其後戴不服定罪及刑期提出上訴，去年八月獲准保釋候審，上訴審訊則訂於今年2月24至26日。

港大於去年6月成立「探討充分解僱理由委員會」，調查戴耀廷教席去留事宜。港大校委會委員李梓成表示，待有關委員會完成調查後，將呈交報告予教務委員會討論，再交由校務委員會作最終決定，預計最快今年內可完成整個審理程序。李指，首個會議本月中將傳召戴耀廷，最快將在今個月內開會，確認是否在戴耀廷完成上訴程序前，啟動審理解僱程序。

港大校友關注組副召集人麥東榮批評，若委員會決定革除戴耀廷的教席，但戴的控罪卻被推翻，校方則會違反程序公義，促請校方停止程序。麥又指，按目前資料，就校方設立專責委員會，審理涉及刑事罪行教師的教席，未有相關案例可參考。

學生會質疑港大擬革除戴教席

港大學生會評議會大學事務委員會署理主席梁浩朗表示，譴責校方做法，質疑校方在建制派施壓下，有意除去建制派的「眼中釘」，以向政權獻媚。他又認為，委員會審理戴耀廷教席時，應考慮其發起的佔領運動，是彰顯公民抗命的精神。

三組織明日（15日）中午在中環愛丁堡廣場舉行「全民力拒制度暴力、你我堅守程序公義」集會抗議，希望社會各界團結支援教育界及公民團體守護程序公義，免受政權侵害，又敦促香港各大學管理層堅持院校自主及學術自由，抵抗政權對教界的打壓。集會已獲警方發出不反對通知書。

港大校友關注組、學生會及教職員工會今日召開記者會，質疑校方做法違反程序公義。（胡家欣攝）

港大回覆指，港大學處理大學成員人事事宜，一向有嚴謹公正的既定內部程序，重申大學根據香港大學條例及相關規條跟進，由於過程涉及機密個人資料，並要確保程序的完整公正，大學不會就有關事宜作任何評論。

外界一直關注戴耀廷的港大教席問題，立法會議員何君堯上周四第三度去信港大校委會主席李國章，要求校方盡快跟進事件，並革除戴耀廷教席。港大校友關注組去年5月曾在報章刊登逾千五人的聯署聲名，要求港大恪守公平原則處理戴耀廷去留。