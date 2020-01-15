祖堂地過去5年逾300宗出售申請獲同意　政府鄉議局正商討祖堂規則

根據現行制度，「祖堂地」指新界原居民繼承祖先的土地，但土地擁有權並非個人，而是集體原居民。「祖堂地」出售前，必須得到所有人同意。有指現時出售「祖堂地」的門檻甚高，有立法會議員問及過去5年售出的「祖堂地」數目，以及當局就該地出售及發展「祖堂地」的具體建議。 民政事務局局長劉江華回覆書面質詢時指，各區民政專員過去5年同意超過300個出售祖堂土地的申請，但相關土地性由私人擁有，當局在出售祖堂地的議決過程中沒有任何角色。

民政事務局局長劉江華回覆立法會議員書面質詢指，民政專員過去5年同意超過300個出售祖堂土地的申請，但表示相關土地性質屬私人機構，故相關出售決定當局在在議決過程中沒有任何角色。（資料圖片）

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓書面質詢指，現時出售祖堂地門檻甚高，以致相關土地及鄰近土地的整體規劃及發展受限制，故問及當局就土地出售及發展有何建議，以增加本港整體可供發展的用地供應。

民政事務局局長劉江華回覆指，根據《新界條例》第15條，沒有訂明出售祖／堂土地的門檻，或政府處理同意出售祖／堂土地申請的程序。雖然各區民政專員有法定權力就祖／堂委任司理或出售土地決定給予同意，但表示其性質屬私人機構，故在議決過程沒有任何角色。

同時又指，為研究進一步改善有關祖／堂事務，民政事務總署與新界鄉議局於2018年成立新界祖堂事務工作小組。工作小組備有內部規則，倘祖／堂能訂立內部規則，能方便日後處理委任司理及內部事務事宜。據悉，新界鄉議局正積極跟進及與各祖堂討論有關事宜。

根據《新界條例》第15條就祖／堂司理註冊，如以任何宗族、家族或堂名義，根據租契或其他批予、協議或特許而持有從政府取得的土地，須委任一名司理為代表，經民政事務局局長同意，該土地的全權由司理處理，他猶如該土地的唯一擁有人。每份與任何宗族、家族或堂所持有的土地有關文書，如由該土地的註冊司理在民政事務局局長面前簽立或簽署，並經民政事務局局長簽署見證，該份文書猶如由該宗族、家族或堂的全體成員所簽立或簽署的一樣。