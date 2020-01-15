【交通補貼】陳恒鑌倡補貼門檻下調至200元　陳帆料開支增近九成

政府2019年推出公共交通費用補貼計劃，並於今年起將政府補貼提高至三分之一，即每月交通開支多於400元後，每1元可獲0.33元補貼，補貼金額上限為每月400元。 運輸及房屋局局長陳帆今日（15日）出席立法會會議，回應民建聯立法會議員陳恒鑌建議將補貼門檻下調至200元，他預料建議將令政府開支增幅高近九成。他多次重申，推出計劃目的是針對交通費用負擔較重的市民，故現時補貼門檻訂為400元有背後理由，認為是合適安排。

運輸及房屋局局長陳帆表示，倘將現時公共交通補貼計劃的補貼門檻下調至200元，預料開支增幅高達近九成。（資料圖片）

民建聯立法會議員陳恒鑌今日於立法會上口頭質詢，問及當局會否將現時400元的補貼門檻下調至200元，以及將所有紅色小巴及街渡路線一併納入計劃範圍。

運輸及房屋局局長陳帆表示，計劃推出首年共發放補貼總金額約19億元，即每月平均發放補貼約1.6億元，平均受惠人數約220萬，人均補貼金額約73元。倘將現時補貼門檻由400元下調至200元，陳帆表示按照最初計劃，全年補貼金額開支將會由23億元增至43億元；按優化計劃的開支預算則會由約31億元增至58億元，故不論是原計劃或優化計劃，其開支增幅均高達接近九成。

陳恒鑌遂指，現時平均每月領取補貼金額高於200至300元的市民僅佔少數，倘補貼門檻下調，受惠人數將增至過百萬人，質疑政府拒絕下調門檻的原因；同時又問及，政府昨日（14日）宣布將2元乘車優惠擴至60至64歲人士，其開支預算有否變化。工聯會立法會議員陸頌雄則形容，近年通漲「猛於虎」，質疑多家公共交通營辦商，包括新巴城巴及天星小輪分別申請加價，政府補貼計劃亦須同時惠及更多市民。

陳帆解釋，公共交通營辦商屬自負盈虧性質，故營運費用增加有需要申請加價。而交通補貼計劃推出目的是減輕市民交通開支費用負擔，猶其是針對居住偏遠地區、洗費較高的市民，故認為現時訂定補貼門檻為400元是「合理安排、有背後理由」，且表示首年計劃每月平均惠及220萬人，與政府估算相約，希望確保公帑運用得宜。至於昨日宣布的紓解民困措施，相關數據則未備有。

計劃推出初期，有部分市民或因未熟習計劃，須透過特別安排申請領取去年1月至3月的逾期補貼共有293位市民，涉補貼金額約2.1萬元。（資料圖片）

對於將更多紅色小巴及街渡納入補貼計劃，陳帆則指截至去年12月31日，已有17條紅色小巴及10條街渡路線納入計劃，稱此類型營辦商收費不用審批且較靈活，故運輸署將與相關營辦商作緊密聯繫。

而當局亦會就其他補貼計劃細節，包括領取補貼流程、領取地點覆蓋面等作出檢討，料今年第4季完成。陳帆補充，計劃推行初期有部分市民未有在3個月期限內領取補貼，其後延長期限至同年8月，補領金額及人數亦很少，故認為現時領取補貼限期為3個月亦是適當安排。