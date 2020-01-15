【逃犯條例】警檢手機可監察疑犯通訊　廚師指有越權之嫌求覆核

廚師涉嫌參與去年旺角衝突被捕並遭檢控，他事後發現警方曾向裁判法院申請搜查令，以檢查其電話等物品。廚師質疑搜查令越權，又指該搜令可令警方持續開機並監察他與他人的電郵等聯絡，認為並不合法，昨（15日）向高院申請司法覆核，要求法庭覆核有關決定，並要求撤銷該搜查令。

申請人劉偉麟(前)質疑警方檢走他的手機作調查有越權之嫌。(資料圖片)

申請人為劉偉麟，答辯人為九龍城法院的裁判官及警務處處長。

劉去年8月4日凌晨，因涉非法集結而被捕，警方亦有檢取其電話。他原被控阻差辦公罪，之後被改控阻礙公職人員執行職務，和在公眾地方管有攻擊性武器罪。

警方於去年9月23日取得由九龍城法院的裁判官簽發的搜查令，獲准在用來存放被捕人士電子產品的警察總部22樓，搜查電子儀器的資料。劉於去年11月才透過律師得悉警方取得了該搜查令。

未有限制搜查的地點

劉認為《警隊條例》雖授權調查的警員搜查涉案的文件，但該權力應受限制，需列明搜查的地點和涉及的罪行。惟劉認為，搜查令上寫搜查的地點在警總22樓，屬不正確。搜查令未有指明搜查的地點為儲存手機的地點，擴大了警方授權搜查的範圍。劉因此認為，相關搜查令是越權和不合法。

可持續開機監察與他人的連繫

此外，警方亦可以根據搜查令，持續開啟電話，監察劉與他人的電郵，或其他網上活動。劉認為，此舉是濫用程序，繞過監察。他又認為他應獲告知申請該搜查令，或通知已獲取搜查令，讓他在有需要下申請撤銷有關搜令。

案件編號：HCAL132/2020