【逃犯條例】電訊公司外勤員涉爆警員親友資料案　將轉區院審

早前警務人員及其親人被「起底」，資料並在網上流傳。電訊公司外勤員涉從公司電腦取得警員親友的資料，並向一個Telegram群組的版主「爆料」，因而被控不誠實取用電腦，及串謀披露未經資料用者同意而取得個人資料罪。案件今（15日）再提訊，控方表示將會轉介此案至區域法院處理，亦申請禁止傳媒或任何人發布可以辨識事主身分的資料。裁判官批准申請，案件下月25日，以讓控方準備轉介文件。

被告陳景僖，32歲，報稱外勤員，被控兩項罪名，指他於今年9月9日，取用一部屬於電訊公司的桌上電腦，並取用一名中國籍男子陳某的資料，包括其固網電話及身份證號碼等，並發佈給其他人。

被告又被指與Telegram帳號@tanakayotsuba的使用者，串謀披露該陳姓客戶的資料，包括其全名、身份證號碼及電話等，違反《個人資料（私隱）條例》。

警方會向事主取創傷報告

控方今表示押後期間已索取了法律意見，將會轉介此案至區域法院，警方亦會向本案事主索創傷報告。控方另稱基於案件性質及考慮到事主的意願、利益，向法庭申請將事主以「中國籍男子陳某」代表，亦禁止傳媒或任何人報道可辨識事主身份的資料，而辯方不反對申請。

裁判官最終准案件押後至2月25日再提訊，以便控方準備轉介文件，亦應控方要求批出禁止報道令。

案件編號：KCCC2422/2019