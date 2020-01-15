政府女測量師與夫騙房津17年　官斥貪婪至無法自拔　囚22及25月

政府一名女產業測量師涉申請房屋津貼時，隱暪在私人機構任職的丈夫，亦同時獲得僱主提供房屋資助。測量師因此在17年間，獲得達488萬元房屋津貼。兩人否認欺詐罪受審，早前被裁定罪成。法官今（15日）判刑時斥責兩人因貪婪而泥足深陷，難以自拔，最終決定判測量師和其丈夫。分別入獄22和25個月。

女被告黃淑珍(左)，及男被告陸棟才(右)均被裁定罪名成立。(資料圖片)

長俸被扣 另須還利息

女被告黃淑珍，60歲，案發時為房屋署產業測量師，現已退休。而男被告陸棟才，58歲，曾於永安電腦系統有限公司任部門經理，現在亦已退休。

庭上透露，女被告於去年已遭去年被扣起600多萬元的長俸，以作清還政府在案中的損失，但尚拖欠200多萬至300萬元的利息。辯方求情亦指，女被告將因本案失去長俸，對她是沉重打擊。

令政府資源無法合適運用

法官判刑時指，本案涉及時間長達17年，涉及488萬元的津貼。法官指，兩人因貪婪的心態而泥足深陷，難以自拔。他們的行為令政府的資源無法合適地運用，或影響其他人的申請。同時，女被告的行為亦打擊公務員的名聲。

惟法官考慮女被告因本案失去退休金等因素，而酌量作出減刑，遂決定判女被告入獄22個月，男被告則入獄25個月。

兩人的一項物業亦被凍結

此外，庭上透露兩人的1項物業已遭凍結。法官把案件押後至3月12日再訊，以處理充公令。

案情指，女被在2000年3月至2017年7月間，申請了租津9次。而她在每次申請時，也呈交聲明確認丈夫沒從僱主收取房屋津貼。署方在2000年向女被告要求提供證明，顯示丈夫沒有從僱主領取房屋津貼，惟她藉詞推搪。署方於2017年再度要求相關證明時，女被告亦拒遵從，署方去信男被告僱主查詢才揭發事件。

案件編號：DCCC600/2018