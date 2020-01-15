懲教員涉向囚犯借錢案　證人稱視被告為朋友借錢　惟對方借後未還

在赤柱監獄督導囚犯煮飯懲教署職員，被指接受囚犯家人9萬元貸款，以在獄中優待囚犯。懲教員被控串謀使公職人員接受利益、公職人員接受利益共4罪，案件今（15日）於東區裁判法院開審。一名曾透過家人借出款項的男子，以污點證人身份作供時指，他服刑時，被告稱家中有事向他借錢，他便託母親將4萬元給與接洽的人，他又指因視被告是朋友，故叫家人借錢予他，但指被告事後諸多推搪未有還款。

被告朱家豪否認串謀收受利益等罪名。(呂樂謙攝)

本案原涉及兩名被告：首被告朱家豪（41歲），懲教署工藝教導員；次被告江達隆（30歲），早前已認罪透過家人借款予朱，故只有朱接受審訊。

二人同被指於2017年7月1日至24日間，串謀使朱在無合法權限或合理辯解下，接受一筆4萬元的貸款，作為朱傾向於或保持傾向於優待江的報酬。

朱另被控公職人員接受利益罪

朱另被控三項公職人員接受利益罪，指他分別於去年1月16日、2月14日及3月7日，接受三筆共5萬元的貸款，作為他優待另一名被指派到廚房工場工作、並受他直接督導的囚犯的報酬。

被分發至廚房工作與朱成朋友

轉為污點證人的江達隆供稱，他因為販毒被判囚8年，他於2017年被分配至監獄中的廚房工作，因而認識作為督導員的朱並成為朋友。2017年7月，朱稱家中有事欲借款6至8萬元，著江介紹財務公司予他，又問江借款，江最終答應會代他向母親借款4萬元。朱答應會分18期還款，每期會還3000元。

指朱以不同原因推搪還款

後來，江的母親前來探監時，江向母親表示有朋友欲借錢，並會有一名彭姓人士聯絡她，江母最終將4萬元存入彭的戶口。被問到為何要借錢予朱，江稱因視對方為朋友。不過，後來朱卻未有按承諾還款，並以不同原因推搪。

案件編號：ESCC1801/2019