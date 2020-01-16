【紓困措施】政府增勞工假至17日　商界倡每年加1日　6年內完成

政府日前公布的民生紓困措施當中，包括宣布法定假期由12天逐步增加至17天，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊，料過百萬藍領受惠。 勞工顧問委員會資方代表、工業總會主席郭振華認為，社會已適應有特定工種需於公眾假期開工，被質疑為何不能補假予假期上班的員工，郭振華稱未必每個行業有充足人手供應，需給予時間商界商討以及有相應適應期。他又指本港公眾假期是亞洲第二高，又稱很多僱主會額外提供假期，形容已屬「勞動市場主導」。

政府公布新一輪紓困措施。（資料圖片／羅君豪攝）

郭振華今日（16日）接受商台節目訪問時提到，社會已適應個別工種如清潔人員、裝修等需於公眾假期上班，直指「你唔放假我點去你個寫字樓做嘢？」，相信增加5日假期不是問題，但需給予時間商界商討和適應。

被質疑為何不能補假予假期上班的員工，郭振華稱未必每個行業有充足人手供應，特別是旅遊業及零售業，「如果旺舖係嗰段時間先多客，你要休息，點休？」他又指本港公眾假期是亞洲第二多，很多僱主亦會提供多於法定的假期，否則難於聘請員工，形容已屬「勞動市場主導」。

郭振華指，暫得知有很多企業預計過年後需縮減人手以維持營運，他希望獲得政府在政策上的支持，例如給予人手緊張的行業一個寬限期，而非一刀切。

勞工顧問委員會僱員代表工聯會鄧家彪（資料圖片／梁鵬威攝）

勞方望今年先加1日假 資方：連同立法程序 望6年內完成

勞顧會僱員代表、工聯會鄧家彪認為，可以分階段試行，最快建議在2020年增加聖誕後第一個周日假期，若僱主想知道追補假期帶來的影響，最好的做法就是試行。他續指，問題癥結在於香港工時太長，料劃一公眾假期可令打工仔緩和一下。

鄧家彪透露，希望3年內可增加全部5日假期。不過資方代表郭振華就認為，以往諮詢及立法程序至少需兩年時間，他期望立法後可逐年加1日假期，望6年內完成。勞資雙方代表將在勞顧會會議上討論以尋求共識，鄧家彪對會議抱樂觀態度，郭振華則預期兩次會議內可達共識。

鄧家彪：政府紓困措施助緩和社會氣氛

有意見認為政府大花百億元紓困是用作解決政治問題，鄧家彪指雖政治問題應政治解決，不過今次是應市民需要，應全力支持。他又認為新措施助緩和社會氣氛，亦可回應貧窮問題，以及因經濟下行帶來的失業壓力，「你唔係等失業家庭上街先做」。他同時提到目前一些照顧行業較缺人，如院舍、陪診等，建議政府可主動創造就業。