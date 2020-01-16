落選建制質疑地區年宵海報印「連豬」有政治色彩　房署即拒借場

由葵青區議員梁錦威主辦的「葵涌和你宵」原定於本周六（18日）舉行，其海報因印有連登討論區貼圖「連豬」圖案，被落選建制區議員組成的「議會監察」批評活動含有政治色彩，而原本已借出場地辦年宵的房屋署隨即拒絕借場。 梁錦威今日（16日）承認印海報的資源屬區議會金錢，但報名參與年宵是不分政治立場，所有人均可抽籤。他又認為議會監察的指控不實，只因討論區的人有不同政治立場，房署單看報道便拒借場，屬武斷決定。

葵青區議員梁錦威（右）不同意房署取消借場的理據，望年宵能如期舉行。（網上片段截圖）

葵涌邨北區議員梁錦威舉辦的「葵涌和你宵」被質疑含有政治色彩，房署昨晚即發信拒絕借出場地，聲稱原因是活動涉及商業性質。梁錦威今早接受商台訪問時稱，現時任何發言都被指有政治色彩，又指「議會監察」聲稱海報上的「連豬」圖案有政治色彩，但如果有瀏覽連登討論區，就會發現有不同政治立場的人參與討論，「唔知佢講嘅政治立場係乜」，直斥「議會監察」的批評與事實不符。

加入「連豬」謹希望吸引不同市民參與活動

他承認海報印製費是區議會資金，但他認為過去半年連登討論區屬重要平台，加入「連豬」是希望吸引不同市民及年輕人參與活動，又強調任何政治立場的人都可以報名抽籤成為檔主，無拒絕任何人。

辦年宵是填補政府缺失

梁錦威強調，有眾多地區年宵的出現，源於政府今年取消年宵的乾貨市場，民間自發的活動只為填補政府的缺失，令市民過年時可參與不同活動。

年宵原定於兩日後舉行，梁錦威認為房署只看媒體報道，便取消借出場地屬武斷的決定，他將再與房署商討場地安排，亦正尋找不同場地包括私人場地，望活動順利於周六舉行。