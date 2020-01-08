【山城年宵】正街「長命斜」辦年宵　中西區區議員望建社區經濟圈

食環署於去年11月宣佈，今年的農曆新年年宵市場將取消乾貨區，屆時只設濕貨和快餐攤檔，自此多區都出現民間自發籌辦的年宵活動。中西區一班區議員也發起了「山城年宵」，選址地勢陡峭的西營盤正街，招募街坊在該處作手作攤、小店墟、文藝表演和環保節日工作坊等。據籌辦的區議員指，現時已收到約40個申請，希望藉此推廣環保無塑消費習慣及營造社區經濟圈，為「行年宵」賦予新意之餘，也為社區帶來新氣象。

中西區一班區議員發起了「山城年宵」，希望營造社區經濟圈。（FB圖片）

傳承歷史 凝聚社區

是次活動由十多名中西區區議員一同合辦，當中包括張啟昕、黃永志、葉錦龍、彭嘉浩、黃健菁等。張啟昕表示，他們都是新任區議員，籌辦年宵是希望在新任期內能為該區帶來一些新活動，而選址西營盤正街，是因為該處過往如嘉咸街、結志街市集般熱鬧興旺，但自攤檔小販在街市落戶後，街坊便失去了一個社區聚腳點，「所以我哋都係揀返喺度做年宵，想傳承歷史、重新凝聚返個社區。」

西營盤正街過往如嘉咸街、結志街市集般熱鬧興旺，是社區聚腳點。（資料圖片／黃偉民攝）

「長命斜」常辦社區活動 對街坊有意義

「過往濕貨、食店喺度開舖，斜路唔係大問題，反而可以有一個唔同視野。」張啟昕指，正街雖然是條「長命斜」，但過往她們亦曾辦過放映會等活動，認為該處對街坊來說很有意義。她又解釋何謂「社區經濟圈」，「以往未有西港島線時，街坊都習慣喺區內消費，人與人嘅開係好密切。港鐵係帶走咗啲街坊出外，鄰里、小店、居民之間少咗嗰種人情味，所以我哋好想搵返。」

由政府舉辦的年宵市場，將不設乾貨攤位。（資料圖片／林若勤攝）

推環保無塑消費習慣

張啟昕表示，與過往籌辦其他活動一樣，她們在個多月前已入紙申請籌辦「山城年宵」，至今仍是等待審批；又透露至今接獲約40個攤檔申請，大部分都由區內份子提出，「區區都有年宵，點樣可以同人哋唔同，我覺得『地區』好重要。」而今次副主題是「推廣環保無塑消費習慣」，因此屆時也會有環保、動物保護等各式各樣的攤檔可供遊人參觀。