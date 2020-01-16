理大學生校董批校方未公布山埃指數　質疑校園安全促公開檢測報告

反修例示威觸發連場衝突，其中示威者與警方於去年11月中在理大校園對峙，雙方互投汽油彈及發射催淚彈攻擊，致校園烽煙四起。 理大去年底及今年1月初分別公布兩份空氣環境檢測。理大學生校董兼油尖旺區議員李傲然今日（16日）見記者表示，首份報告原本預告披露總氰化物指數「俗稱山埃」，惟最終報告未有包括在內，質疑現時校園安全狀況，促請校方盡快公開完整報告。

理大學生校董兼油尖旺區議員李傲然表示，校方公布的兩份空氣檢測樣本均未有披露山埃指數，質疑現時校園安全。（陳晶琦攝）

理大去年12月初委託獨立認同實驗室實行環境評估檢測，並於月尾公布首份報告，當中顯示土壤、自來水及環境表面擦拭內含的污染物及催淚氣體殘留物，遠低於安全標準限值。

而本月初公布的第二份報告，亦顯示多種污染物包括二噁英、總多氯聯苯、多環芳香烴濃度以及催淚氣體粉末在空氣樣本中的含量低於國際機構所訂定的參考限值。

然而，理大學生校董兼油尖旺區議員李傲然今日見記者表示，首份報告列明檢測涵蓋催淚氣體殘留物，包括總氰化物「俗稱山埃」的樣本含量，惟最終校方發布所有報告均未有詳細列明山埃指數。

故他質疑，現時校園安全狀況未能確認，校方重開校園，師生的健康狀況亦未得到保障。他又透露，上星期有校職員曾就相關問題向校方查詢亦無回音，自己再次詢問同樣得到籠统回覆。

李傲然表示，將再次要求校方公開所有空氣樣本檢測的詳細報告，並會考慮以油尖旺區議員身份，在區議會內提出緊急動議並召開大會，要求校方出席區議會交代山埃指數，以釋理大師生以及附近居民的疑慮。