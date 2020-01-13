【理大圍城】理大復課　飯堂消毒重開　學生指感覺陌生失活潑氣氛

反修例風波至今超過半年，於去年11月曾於理工大學發生激烈警民衝突，其後演變成圍城事件。 理工大學今日（13日）開學，於校外除設有入閘機外，亦設有登記處供訪客等人士登記入校。而當時衛生環境惡劣的飯堂亦重開，校方稱已有專家檢測飯堂的用水、細菌程度，已確保符合衛生安全。 有學生坦言對學校感覺陌生，甚至聯想起衝突情況。又有學生斥校方保安過嚴，「當我哋係犯多過學生。」

理工大學今日第二學期開學，校園現於A座及Y座設置入閘機，教職員及學生可憑證入內。入口亦設有三個登記處，分別供未有帶証的學生、教職員及外判員工登記入校，而教職員的訪客，只要登記亦可入內。

於中午時分，校園內漸有人流，但於平台位置未見有太多人聚集，石椅亦未有人坐。校園內部分位置包括連接紅磡站的天橋，仍有工人在場維修。

校園九成受損毀地方已完成修復

校方稱，校園內九成受損毀的地方已完成修復，當中於暢運道入口、當時曾有催淚彈射入平台的A座大樓，現時九成辦公室已開放，惟有部分仍要作進一步清潔。而作展館用途的創新館，因其玻璃外牆嚴重受損，同樣未能開放，現有棚架進行維修。至於圖書館則只開放4至5樓，供學生入內借書及溫習，校方稱因早前曾有水浸，令館內電梯、傢具等損毀，不過館內藏書則未受影響。而於李嘉誠樓地下，由於玻璃受損壞，現有圍板圍封。

學生飯堂已重新開放並無異味 校方稱已更換廚房用具

圍城期間衛生情況甚為惡劣的學生飯堂已重新開放。飯堂內現時沒有異味，校方稱已更換廚房內的用具，並已徹底消毒，又稱已有專家就用水、細菌量等作檢測，確保符合衛生標準。校方稱，現時飯堂內的桌椅由校內其他地方遷至，已訂購新的桌椅稍後作替換。至於校園內的星巴克咖啡店，因早前被破壞 ，現以白板圍封，校方稱未肯定會否重開。

漆咸道南緩跑徑稍後可開放予公眾

於Y座連接Z座天橋，即圍城期間有人游繩離開的位置，現時仍然封閉，橋上仍昔日衝突痕跡，包括長繩、頭盔等。校方稱，天橋結構上安全，但有木板被燒毀，故未能開放。由於現時公眾人士未能入內，但有部分位置屬公共地方，包括沿漆咸道南的緩跑徑。校方稱，緩跑徑雖未被破壞，但有工程進行中，待完成後會開放給公眾。

於理大經營咖啡店的鍾先生，稱店舖未有損毀，惟受校園關閉影響約損失約2至3萬元，主要為入貨的金額。他稱，正就關閉期間的租金與校方相討，相信可獲豁免。

學生指校園失去昔日活潑氣氛

於理大就讀工程系一年級的譚先生稱，對於校園感到陌生，認為校園本為公眾地方，但現時保安卻非常嚴密。他又指自己戴上口罩除因肺炎疫情外，同時擔心校園內殘留催淚彈物質。

就讀土地測量學系的陳先生同樣稱，對校園內感覺不同，「冇咗昔日活潑氣氛...會諗返起11月嘅事。」他又認為，校方的保安措施不太必要。至於就讀設計系的陳先生認為校方保安措施過嚴，「當我哋係犯多過學生，」又認為校方對校園催淚彈的檢測報告不能作準。