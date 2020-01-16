政府預留71億資助淘汰歐盟四期柴油商業車　另撥3.5億購電動渡輪

為改善本港空氣質素，環境局將推出一系列改善措施，包括電動渡輪先導試驗計劃、電動公共小巴先導試驗計劃、淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助計劃，以及檢討「綠色運輸試驗基金」檢討、設立「低碳綠色科硏基金」。 目前本港有近四萬輛是歐盟四期柴油商業車輛，環境局建議將淘汰車輛限定在15年，預計最後一批將於2027年年底淘汰；亦預留71億元用作特惠資助，最快今年第四季推行。

環境局擬推出淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助計劃，並預留71億元用作特惠資助。（資料圖片）

特首林鄭月娥早在《2018年施政報告》中建議推出新的鼓勵與管制並行計劃，透過資助車主分階段淘汰歐盟四期柴油商業車輛。環境局今日（16日）向立法會提交文件，進一步公布細節：只要車輛是柴油商業車輛、首次登記日期是在指明日期內；在今年1月1日已登記或已申請重新登記的柴油商業車輛，並在此日期或之後曾持有有效車輛牌照；在淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助計劃推行期間，由特惠資助計劃下的登記拆車商拆毁；該車輛的登記在被拆毁後已被取消；以及特惠資助的申請人是取消車輛登記時的登記車主，可申請資助。

局方建議，沿用淘汰歐盟四期以前柴油商業車輛特惠資助計劃的車輛分類，並提供新車平均應課稅值的31%至37%作特惠資助，同時為裝配汽車附加物的貨車提供平均車身價值15%的額外特惠資助；由於運輸業界反映吊機車車價明顯較高，故建議新增吊機車分類。但要留意，作「一換一」的舊車輛不可參與該資助計劃。

四家渡輪營辦商均有興趣參與電動渡輪先導試驗計劃。（資料圖片）

電動渡輪最快兩年後試驗總開支達3.5億元

至於電動渡輪先導試驗計劃，環境局指四家渡輪營辦商均表示有興趣，故初步建議資助每家參與計劃的渡輪營辦商，在他們轄下的一條特定渡輪航線，各建造一艘新電動渡輪及相關充電設施作試驗；又建議全額資助電動渡輪和相關充電設施的資金成本以及試驗期內的營運、保養和維修開支，而渡輪營辦商須承擔所有與營運、管理、維修及保險等相關的法律責任。

環境局預計，在2022-23年度開始試驗，為期約24個月。試驗期間，渡輪營辦商須委託船舶驗船師或顧問收集及分析電動渡輪的運作數據，並與行走該路線相同載客量的傳統柴油渡輪比較，評估電動渡輪的環保成效、技術性能及成本效益，並向跨部門工作小組提交報告。局方預計整個先導計劃總開支約3.5億。

環境局擬邀請綠色專線公共小巴營運商參與電動公共小巴先導試驗計劃。（資料圖片）

建議資助40部電動小巴試行一年

在電動公共小巴方面，環境局擬邀請綠色專線公共小巴營運商參與計劃，並建議資助約40輛電動公共小巴於不同路線進行各約12個月的試驗，當中會試用不同供應商的電動小巴及充電設施；鑑於小巴營運商或有困難將小巴通宵停泊在小巴總站或公共交通交匯處充電，電動小巴將配合其營運模式，每天在日間充電數次，每次約10分鐘。局方初步建議資助傳統燃料小巴與試驗電動公共小巴的差價，同時邀請充電服務供應商興建及營運充電設施，預計2025年完成所有試驗及檢視結果，訂定相關政策。

（立法會文件）

綠色運輸試驗基金改名擴資助範圍

環境局建議將「綠色運輸試驗基金」更名為「新能源運輸基金」，同時擴展基金資助範圍，包括新增「應用申請」部份，資助運輸業界及慈善/非牟利機構直接購買經基金試驗證明有關技術相對成熟並適用於本地用途的產品，以及改善資助的技術、申請者資格、資助水平及上限（例如每宗申請資助上限將由現時的900萬元增加至1,000萬元）、試驗期及審議方式。

局方建議向基金注入8億元的額外撥款，以支持基金擴大資助範圍；如獲批撥款，計劃於今年第二季實施新的資助範圍及條件。

此外，環境局建議成立「低碳綠色科硏基金」，資助集中用於研發工作，獲資助項目年期可長達5年，理據充分的大型項目可獲最高3,000萬元資助，目標在明年年初開始接受申請。