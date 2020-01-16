測量師學會首辦優秀發展及保育大獎　今起接受申請

香港測量師學會宣布，首次舉辦的「優秀發展及保育大獎2020」，今日（16日）起至4月29日接受報名，直至6月19日將公佈決賽入圍名單，10月頒獎。 測量師學會前會長、項目管理委員會主席、評審團召集人黃比說，過去測量界較低調，今次比賽想表揚業界在項目發展及保育上的貢獻。

香港測量師學會首次舉辦「優秀發展及保育大獎2020」。（王潔恩攝）

「優秀發展及保育大獎2020」接受所有類型的發展項目提名，包括住宅、商廈及「政府、機構或社區設施」項目。獎項類別有規劃、建築前期、建築工程、物業銷售及租賃，以及後期營運。

至於獎項則分為4級，「優秀發展及保育大獎」將會頒發一個或多個項目，該項目將在眾多榮譽大獎得獎項目中具備最佳整體質素，其餘則為「榮譽大獎」、「優異獎」和「入圍項目」。

測量師學會表示，今次大獎邀請了多位學界及學術界代表擔任評審團成員。（王潔恩攝）

須在限期內獲發許可證或確認函

學會提醒，參賽項目必須在2010年1月1日至2019年12月31日期間，發出佔用許可證、建築工程或街道工程竣工證明書，或實質完工確認函。報名費為5000元。

學會又指，今次大獎邀請了多位學界及學術界代表擔住評審團成員，成員有規劃署署長李啟榮、屋宇署署長余德祥、建築署署長林余家慧、地政總署前副署長陳克、港大房地產及建築系講座教授鄒廣榮，以及古諮會主席蘇彰德。