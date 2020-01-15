中西區區議員動議文件提遏警暴　警方回覆：對標題強烈不滿

警務處處長鄧炳強將出席中西區及荃灣區區議會會議，與區議員討論區內保安問題。中西區區議員甘乃威及伍凱欣於明日（16日）將舉行的區議會大會上，提出動議文件「遏止警察暴力才能令香港回復平靜」，並要求成立獨立調查委員會及將違法的警務人員停職，惟文件獲警方回覆指，對文件的標題表示「強烈不滿及不可接受」。

區議員甘乃威在區議會大會上提出一份以「遏止警察暴力才能令香港回復平靜」為題的動議文件，動議中提及過去半年中因反修例而引發的事件，如6.12警方施放催淚彈、7.21元朗襲擊及8.31太子站警方無差別打人等，指摘警方多次過份使用暴力。甘乃威又於文件中要求成立獨立調查委員會，以調查警察違法行為，和要求檢控及嚴懲違法的警員，並將其停職調查等。

過去半年，不少因反修例而引發的事件引起爭議，亦多次出現大型衝突。（資料圖片）

警方於回覆開首對動議文件表達不滿，表明「對於這份討論文件的誤導性的標題表示強烈不滿及不可接受。」警方又反指，區議員必須與政府及社會各界攜手抗暴，同聲譴責暴力，又指區議員「應以身作則，支持警方撲滅罪行。」

甘乃威又於動議文件中提及，自己在去年6月曾多次向警察投訴科投訴警務人員違法，惟至今仍未收到任何回覆。警方回覆時指，去年6月1日至11月30日期間，投訴警察課共接獲2,257宗投訴，當中包括974宗「須匯報投訴」，警方強調投訴警察課會對所有投訴案件作合適跟進，並已成立專責隊伍處理因「反修例運動」的投訴個案。

區議員伍凱欣：盼處長不是為「做show」而出席

民主黨中西區東華區議員伍凱欣表示，不明白為何警察書面回覆區議會時會指其標題是「誤導性」，「警察要解釋吓點解會用『誤導性』三個字。我覺得我哋係陳述緊客觀事實，從新聞報導及片段上，的確見到警察向示威者施暴，有人被打至頭破血流，咁唔係暴力係咩？」

對於警務處處長鄧炳強將於明天出席中西區區議會，伍凱欣表示期望鄧炳強不是為「做show」而出席，「睇警察回應區議會的文件，見到警察係擺出一副高傲、高高在上嘅姿態，如果聽日一哥都係呢個姿態，咁就完全唔係一個有誠意解決問題嘅姿態，希望佢唔好回覆類似『案件進入司法程序，不加以評論』，而係能夠給予實質嘅回應。」

她表示，近日收到不少市民向她反映有問題想詢問鄧炳強，當中主要圍繞警察在民居附近施放催淚彈、濫捕及警暴的問題，又表示不少市民都認為現時警察與市民的關係十分惡劣，期望鄧炳強能真誠回應市民的疑問。

去年9月，有一名中學生示威者在大埔墟港鐵站遭大批防暴警察持警棍圍毆，被打至頭破血流。（資料圖片／曾梓洋攝）