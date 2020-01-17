【小一統一派位】周六接受交表　校長、升學專家提醒注意三大重點

小一統一派位（俗稱大抽獎）選校程序將於本周六（18日）開始，若在自行分配階段中未獲分配學位，又未獲直資學校錄取的學童家長，需按教育局發出的書面通知，到指定統一派位中心為子女辦理選校手續。 升學專家梁永樂，以及佛聯會會屬小學校長會主席兼佛教林金殿紀念小學校長吳永雄提醒家長，要先處理三大重點，包括：事先了解該校測考次數，處理政治事件的手法，以及叩門安排。 落筆填表時，亦要在排好次序後，再影印模擬表格，核對清楚心儀學校編號，預備好心儀學校名單的範例，減少在交表中心現場填錯表的可能性。

選校三重點：測考次數、功課壓力、應對政治事件手法

升學專家梁永樂提醒，家長選校前宜向學校或學童家長「取經」，了解該校的考測次數及功課壓力。另外，反修例風波下，不少家長更關心學校會否北上交流或應對政治事件的取態，若家長希望了解，宜上網搜尋資料，又或直接向該校查詢。

梁永樂提議，家長宜事影印模擬表格，填好心儀選項，減少出錯機會；同時亦要留意，若心儀學校在別區「借位」，學校編號或與同區的不同。

2020學年適齡入讀小一的家長留意，本周六及日需到教育局指定中心遞交統一派位申請。（資料圖片）

填表注意勿填錯學校編號、乙部必須為所屬校區

佛聯會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄則提醒，家長作決定前，應先搜集心儀學校的「世襲生」比例，得悉該校統一派位學額有否被「蠶食」，再視乎該區競爭適齡學童人數決定選校的先後次序。

部分家長偏好選擇「1、1、1」，即在自行及統一的甲、乙部都填寫最心儀的校名，他強調，甲部不限校網，而乙部必須填寫報稱校區的學校，否則機會作廢；他強調，乙一非第四志願，而是本區的第一志願，建議家長在甲部只填甲一，乙部則依次填寫最心儀、第三或第四心儀的學校：「因為甲部的位太少，要非常幸運才入到，而派位機制是先派甲部，再派乙部，故如果最心儀學校是在所屬校區內，只填甲一，將甲二及甲三漏空，再在乙一填上心儀學校，否則即使隨機號碼較前，亦只會被派往甲二、甲三等非最心儀的學校。」

另外，吳永雄說，家長宜先在家中決定選校次序，再三核對心儀學校的編號沒出錯，而乙部所填的編號毋須重覆：「見過有家長將同一學校編號寫在乙一、乙二及乙三，這樣只會令乙二及三作廢。」

交表毋須過分緊張 只要帶齊文件、選好次序

升學專家梁永樂亦認同指，家長宜將該區學校分為三級，乙一放最心儀、第一級的學校、乙二放第二級喜歡的學校：「乙二要選一些不會大量人放第一志願的熱門學校，曾否乙一階段已分完，便等於浪費了一個機會。」

至於交表時刻，吳永雄直言，每年家長都趕在星期六早上交收，惟他直言派位次序是隨機抽取，非先到先得，籲家長毋須過分緊張，可在家長排好心儀學校次序，再三檢查文件及學校編號後，在星期六下午或星期日上午到教育局指定的派位中心填表亦可。