【小一統一派位】全港學校統一派位所餘學額　有學校只餘2學位

距離辦理小一統一派位（俗稱大抽獎）選校手續在10日後（1月18日）開始，結果將於今年6月6日公布。相信不少家長已經陸續收到由教育局以書面通知發出的統一派位選校名單及選校通知書。 教育局今日發放最新的全港官津小學統一派位選校名單，發現有部分小學的統一派位學額比去年少，有學校更在首階段自行分配學位被蠶食，令統一派位只餘下2個學額，競爭相當激烈。教育及升學發展專家Ken Sir綜合過往家長填表成敗，跟大家分享「自殺式」填表個案，進取與保守填表法及5大選校考慮建議，讓家長們填表更得心應手。

小一自行分配學位於去年11月公布，教育局公布有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23,340名兒童獲派此類學位，成功獲派此類學位的學生不足半數，只有44.5%。

超額收生多代表「大抽獎」學位減少

在「自行分配學位」階段，每間官津小學均需要撥出一半學額，而餘下的另一半學額則留作統一派位階段。而在這個階段，學校必須取錄所有「必收類」學生，即為有兄／姊在該小學就讀，或父／母在該小學就職的申請兒童提供的學位，屬校方必須取錄的「世襲生」，因此令到很多學校在這個階段超額收生，佔用部分的統一派位名額，變相令統一派位學額減少，減低學生在統一派位「抽中」的機會。

有小學在統一派位階段只餘2個學額

跟往年一樣，蠶食派位名額最多的是香港教育大學賽馬會小學，校方指今年會加開多一班並增加學額，而在自行分配學位階段錄取了95人，而統一派位只餘下2個學額，估計蠶食約40多個學額。

按圖睇清2020部分熱門官津小一所餘學額：

進取、穩陣及保守型家長填表法

Ken Sir認為將進取、穩陣及保守型的家長在填表上可參考以下排列，有增加中表機會。他說：「進取的家長可考慮首一及二排兩間大熱門學校，第三至五位排三間次熱門，第六排一間冷門學校。穩陣型家長首位填一間大熱、二至四位填三間次熱、五及六則填兩間冷門。最後是保守型家長可在第一至四志願中選擇次熱學校，五及六則填兩間冷門學校。」Ken Sir特別提醒家長要留意:「如抽不中心儀小學，而家長日打算叩門的話，就盡量不要把位置放得太後。」

專家5大選校建議

最後，Ken Sir對選校有以下建議供家長參考。

1.量力而為，要視乎家庭及孩子的需要作出選校的抉擇，不應盲目選名校。

2.測考次數，要了解學校的考核方法和次數，如孩子記憶力不是太強，兩測兩考相對考核範圍細，較易應付。

3.宗教背景: 避免選一些有違家庭宗教的學校，影響家校合一。

4.不要只以功課量作為選校標準，孩子升小，是人生的第一次，沒有任何功課多或少的概念，家長應該考慮的事自身能付出的時間或方法，而不是見多功課就認為學校不好。

5. 留意除學術外，學校能否提供更多學術以外的活動，讓孩子能多元發展。

按圖睇清全港學校統一派位所餘學額