【小一統一派位】世襲生繼續「強勢」　聖彼得小學遭蠶食30學額

小一統一派位選校手續將於下周六（1月18日）至周日（1月19日）開始。教育局今日（8日）公布《2020年度統一派位各小一學校網選校名冊》，根據預計下學年適齡小一學童人數將進一步減至5.57萬人，惟「世襲生」制度下，繼續蠶食部分名校或熱門學校的統一派位學額。 《香港01》統計各區統一派位學額，中西區聖公會聖彼得小學下學年多收達30名「世襲生」；其次油蔴地天主教小學(海泓道)、大角嘴天主教小學(海帆道)、馬鞍山靈糧小學、浸信會呂明才小學等，均多收逾20名「世襲生」。

小一統一派位選校手續將於1月18日至1月19日開始，在「世襲生」制度下，繼續蠶食部分名校或熱門學校的統一派位學額。（資料圖片）

根據目前小一收生制度，每間學校的「自行分配學位」與「統一派位」的學額各佔全級學額的一半，然而在自行派位階段，若有在學學生的兄弟姊妹報讀同一學校，相關學校必須取錄；若相關「世襲生」人數超出自行學額，學校就必須動用統一派位學額取錄，因而出現「蠶食」情況。

按照教育局去年預計，2020/21學年適齡小一學童人數將減至5.57萬人，較本學年減少1,600人。去年參加統一派位的人數童約28,750人，其中約700個屬跨境學童。

根據《2020年度統一派位各小一學校網選校名冊》，在九龍城名校網（41校網），區內8間小學出現「世襲生」蠶食統一學額的情況（見下表），只有拔萃小學未有於自行階段多收學生。其中，中華基督教會基華小學(九龍塘)及九龍塘官立小學，分別被蠶食18及10名「世襲生」。

小一統一派位選校手續將於1月18日至1月19日開始，在「世襲生」制度下，繼續蠶食部分名校或熱門學校的統一派位學額。（資料圖片）

其他區份的熱門學校方面，中西區11校網的聖公會聖彼得小學，超收達30名「世襲生」。31校網的油蔴地天主教小學(海泓道)、油蔴地天主教小學，分別超收23名及17名「世襲生」。32校網的大角嘴天主教小學(海帆道)，則超收23名「世襲生」。（詳見下表）

2020年度跨境學童專屬校網共有120間學校參與

跨境學童專屬校網方面，今年屯門區校網共有34間學校，提供151個學額；元朗區校網共有36間學校，提供152個學額；北區校網28間學校，提供105個學額；大埔校網19間學校提供80學額，東涌校網3間學校提供15個學額。

總計2020年度跨境學童專屬校網，共有120間學校提供學額，數目與去年相同。總學額則由本學年的780個，減少至下學年的503個，跌幅約36%。