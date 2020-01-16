【武漢肺炎】擴大通報範圍　曾到內地醫院或與病患密切接觸需呈報

泰國及日本相繼出現確診「新型冠狀病毒」（俗稱「武漢肺炎」）病例，衞生防護中心今日（16日）表示，鑑於最新情況及風險評估，會加強對懷疑個案監測，並更新「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的呈報準則。若醫生發現任何病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎，及於病發前14天內曾到訪內地醫院，或曾與新型冠狀病毒確診個案於其出現病徵時有密切接觸，亦同樣需要通報。

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根據最新「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的呈報準則，醫生如發現任何病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎，及於病發前十四天內符合下列其中一項條件，應通報衞生防護中心作進一步調查，包括曾到訪武漢市（不論曾否到過當地街市或海鮮市場）；或曾到訪內地醫院；或曾與新型冠狀病毒確診個案於其出現病徵時有密切接觸。

衞生防護中心表示，會發信予醫生及私家醫院通知他們更新的呈報準則，亦將繼續與世界衞生組織、國家衞生健康委員會及相關外國衞生部門保持聯繫，密切監察有關情況，並會進行風險評估，根據現行情況適時調整呈報準則。

密切監察日本確診患者病例

衞生署衞生防護中心今日亦表示，正密切監察日本新增一宗新型冠狀病毒感染確診病例。根據日本衞生部門的資料，該宗個案病人為30餘歲男子，居於日本神奈川。病人早前曾前往湖北省武漢市，1月3日開始發燒，1月6日返回日本並於同日求醫。他於1月10日在當地入院接受治療，1月15日出院。他於當地1月15日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。病人表示沒有到過武漢市華南海鮮市場，但在武漢逗留期間曾與一名肺炎病人有接觸。