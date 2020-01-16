【武漢肺炎】港已應用快速測試　專家：未公布臨床數據礙預測病情

武漢肺炎源頭至今未明，港府代表團昨日（15日）公布部份患者個案的流行病學資料，包括發病日期、有無到過武漢濕街市等，但資料並不詳盡。 香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅認為，當局至今公布了社會醫學的分析，但仍缺乏最重要的臨床數據，包括7宗嚴重個案每日的肺炎情況、病毒數據變化、有無影響其他身系統、各人所用的治療等，他指缺乏臨床數據有礙預測病情變化及臨床治療，期盼內地會盡快公布。 孔繁毅又透露，在內地公開新型冠狀病毒基因圖譜後，衞生署的中央化驗所本周初起已應用針對新病毒的快速測試，至今檢測的全部個案均對病毒呈陰性。

食衞局副局長徐德義率團到武漢考察，回港後交代詳情。（資料圖片／李澤彤攝）

食物及衞生局副局長徐德義率團抵武漢考察後，昨日（15日）見傳媒講述最新情況。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，已去信國家衞健委，冀獲取病毒核酸提取物及核酸測試試劑，以協助完成病毒檢測。

新快速測試已於本周初應用

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今日向《香港01》透露，自內地當局公布新型冠狀病毒的完整基因圖譜之後，實驗室人員已設計出針對新病毒的快速測試，衞生署的中央化驗所及港大的實驗室亦已在本周初起應用。他認為取得核酸試劑或可作對比，可能令診斷方面更準確，但他認為有無試劑的分別不大。

本港截至昨日中午錄得76宗懷疑須呈報個案，孔繁毅稱全部個案對新病毒均呈陰性反應。

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倘有臨床數據可助預測病情及決定治療

港府代表團昨日交代部份武漢患者的發病日期及曝露史，包括有兩夫婦疑屬人傳人個案，最早及最遲的個案發病日期，部份嚴重個案的表徵，如有肝或腎衰竭、血液及痰驗出新病毒等，但沒有公布全部41宗個案的詳細資料。

孔繁毅指出，目前內地公布的資訊主要用作社會醫學分析，但仍缺乏最重要的臨床數據，例如7宗病情嚴重的病人，他們每日的肺部變化如何，體內病毒數據的轉變，由病人發病至確診、到病毒高峰期再到痊癒需時多久，有幾多人需用呼吸機協助治療等資訊。

當局指嚴重個案病人均有肝或腎衰竭，孔繁毅認為屬病毒性肺炎常見影響，一般亦會影響心臟功能，病人或需洗腎或以其他儀器輔助治療，因此亦有需要知道目前的嚴重個案，其體內有哪些系統會受影響。

孔繁毅提及，缺乏臨床數據會令醫療團隊較難預測病人病情的變化，以及決定治療方法，臨床數據亦容許團隊與「沙士」的臨床數據相比，查找有無相似地方，他期望內地當局會盡快公布相關數據，可令臨床醫治病人變得更容易。

香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片／吳鍾坤攝）

泰國日本均有確診個案 專家：合理懷疑各地有未公布個案

繼早前泰國有一名武漢遊客確診武漢肺炎後，日本今日公布一名當地居住的中國籍男子訪武漢後發燒，抵日後確診武漢肺炎。被問到會否擔憂內地其他省市同樣有個案，孔繁毅指，有合理懷疑各地有未公布個案，又預計不同地方的個案料陸續增加，他認為香港需在口岸做好把關，一旦有懷疑個案盡快送入公立醫院隔離，減低爆發風險。

將屆滿14日潛伏期 專家提醒本港在農曆年間不能掉以輕心

據內地公布，武漢自1月2日以來再沒有新增的新冠狀病毒肺炎個案，按一般病毒潛伏期約兩周推算，至今日是潛伏期的最後一日，有專家曾提及若無新個案，或表示疫情告一段落。

但孔繁毅認為不應掉以輕心，因為目前未知新型冠狀病毒的確實潛伏期是否14日，加上各地繼續有新個案出現，將至的內地春運將有大規模的人口流動，這些人會長時間在同一個空間（如火車、飛機）有密切接觸，因此他認為在農曆年間亦不應鬆懈，政府須做好口岸防疫之外，市民到內地亦應注意個人衞生，並配戴外科口罩。