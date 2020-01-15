【武漢肺炎】街市水產區發現病毒　專家：冠狀病毒不能經水產傳播

武漢自去年底，因新型冠狀病毒爆發不明原因肺炎。食物及衞生局派員於1月13及14日到武漢參與考察，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日（15日）稱，武漢華南海鮮市場除了有水產外，亦有售賣野味如竹鼠、蛇、獾、刺猬等，而當局抽取環境樣本化驗時，於水產區樣本發現病毒。 據了解，內地當局在關閉華南海鮮市場之前，檢走售賣的水產、禽鳥及野生動物樣本作化驗用途，除上述野味外，亦有包括鹿肉。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，新型冠狀病毒不能經水產傳播，只能透過哺乳類動物感染後再傳至人類。他認為需要查出濕街市售賣的野味，並作出樣本比對。香港中文大學內科及藥物治療學系主任許樹昌認為，傳染病主要途徑仍然是經病人飛沫或分泌物傳播，「如果經過環境污染就唔止41個（病人）」。

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張竹君指，大部份患病的商戶個案是售賣水產，而不是野味類。（李澤彤攝）

食衞局：市場有售竹鼠類、蛇、獾、刺蝟

內地當局一直強調與眾多病例有關連的華南海鮮市場，主要是售賣水產。張竹君在記者會上提到染病的3人群組個案時，亦無透露三人售賣的產品種類，僅稱「我冇詳細問」、「自己問漏咗」。她又指大部份患病的商戶個案是售賣水產，而不是野味類。

而局方抽取環境樣本化驗時，於水產區樣本發現病毒，但暫未能鎖定病毒來源。被問到市場哪些樣本被驗出含有新型冠狀病毒時，張竹君亦避答動物樣本，只稱有「地下、檯上、手套等」樣本發現新病毒。

不過被追問涉事的市場有賣哪些野味時，張竹君終「鬆口」透露，指市場有賣水產及禽鳥 ，亦有一些「所謂野味」，包括竹鼠類、蛇、獾、刺蝟等。至於泰國目前確診一病例無去過華南海鮮市場，但曾到其他武漢市的濕街市，張竹君稱當局仍在調查中，未知該涉事市場的位置。

市場內未發現果子狸

據悉，內地部門在關閉涉事市場之前有檢走內裡售賣的水產、禽鳥及野生動物樣本作化驗用途，除了港府公布的4種野味外，亦有檢走鹿肉，但未有沙士的宿主之一果子狸。

何栢良說，新型冠狀病毒型沙士屬於同支派（Beta內的B型），而該支派病毒並不能經水產傳播。（資料圖片／盧翊銘攝）

何栢良：野味都係地下賣 未必知晒種類

何栢良說，新型冠狀病毒型與沙士屬於同支派（Beta內的B型），而該支派病毒並不能經水產傳播，只能透過哺乳類動物感染後，再傳至人類。他指出，研究病毒的基因圖譜難以判斷其宿主，因此需查出濕街市售賣的野味，並作出樣本比對。他坦言此工作困難，「因為賣得野味都係地下賣，你未必知晒有咩種類賣。」

談及大部份患病的商戶均是售賣水產，他估計原因或是首批患者染病後，並沒有做好個人衞生措施，「以飛沫或向水泵咳嗽等途徑傳播病毒，令到成個環境都有菌。」而水產檔口之間的距離較接近，其他水產商戶受感染的機會自然較高。他亦指，「水產檔有無偷賣野味，其實都係未知。」

許樹昌認同，水產與冠狀病毒之間無太大關係。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌：應找出受污染的武漢濕街市 取動物樣本化驗

香港中文大學內科及藥物治療學系主任許樹昌同樣認為，水產與冠狀病毒無太大關係，而傳染病的主要傳播途徑是病人咳嗽時經飛沬傳播，或經分泌物傳播，對於當局提及的環境污染，他認為到過市場的人成千上萬，「如果經過環境污染就唔止41個（病例）」。他估計或有野生動物的分泌物在市場內出現，人類的活動令病毒擴散，例如是將動物四處運送，或鞋子將病毒帶到其他地方。

現時武漢對病患密切接觸者的醫學監察仍未完成，在泰國更有一名曾到訪武漢遊客確診，該患者報稱無去過華南海鮮市場，但曾到武漢的濕街市。許樹昌指，新個案顯示武漢的其他濕街市已經受感染，他認為應到其他市場查找線索，包括在該病人到過的街市，取得內裡售賣的動物樣本做化驗。