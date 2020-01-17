監警會因司法覆核延公開報告謝偉銓感遺憾　張達明料無關法律原因

反修例風波未平，監警會昨日（16日）決定延遲發布審視警方處理公眾活動的首階段報告，直至一宗司法覆核有裁決才再決定。監警會副主席謝偉銓表示，諮詢法律意見後決定延遲發表調查報告，對此感遺憾。 監警會前委員、香港大學法律學院首席講師張達明認為，調查報告非直接評論司法覆核案件，公布不會帶來不可逆轉的大問題，法庭也沒就此頒下臨時禁制令，他不理解為何監警會突然公布延遲報告，估計監警會延遲公開報告與法律原因無關。

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社工呂智恆質疑監警會就本年6月起的示威活動主動進行研究做法越權，於2019年10月入稟申請司法覆核，要求法庭裁定決定違法，高等法院於2019年12月批准申請。監警會昨日（16日）宣布，研究進入司法覆核程序，決定延遲發表報告。

監警會副主席謝偉銓透露，昨日監警會舉行內會會議，考慮到法律顧問的意見以及一宗正在進行的司法覆核或帶來的影響，委員一致同意希望首階段報告延期公開，監警會就未能如期公布報告表示遺憾，但謝強調監警會秘書處的審視工作將會繼續。

他又表示，明白公眾對監警會報告有期望，但監警會亦要尊重法庭、尊重提出司法覆核的法定權力，現時該宗司法覆核將進入雙方提交證據的階段，他希望覆核申請者亦可以配合，同時期望可以盡早排期審訊。

謝偉銓指，監警會對未能如期公開報告表示遺憾。（資料圖片／林若勤攝）

監委會前委員張達明在商台節目《在晴朗的一天出發》直言，對監警會臨時決定延遲公布報告感奇怪。他解釋，數月前已有人就監警會是否有調查權力提司法覆核，而司法覆核批出許可後已約一個月，若監警會認為有問題，上月便應暫停工作，不應拖延至本月中。

他又說，調查報告非直接評論司法覆核案件，公布不會帶來不可逆轉的大問題，法庭也沒就此頒下臨時禁制令，他不理解為何監警會突然公布延遲報告，估計監警會延遲公開報告與法律原因無關。

監委會前委員張達明直言，對監警會臨時決定延遲發布審視警方處理公眾活動的首階段報告感到奇怪。（資料圖片）

新民黨立法會議員容海恩於港台節目《千禧年代》表示，若監警會報告只屬階段性，而內容已落實，可以無需等待司法覆核結果，但強調報告內容未曾被透露，未知會否涉及司法覆核內容，故未能預計是否真的沒有影響。她又指若監警會考慮到報告的完整性，計劃將司法覆核的結果加入報告之中，或是想報告更為完善及精確，延遲發布亦是無可厚非，但認為市民對報告有一定期望，希望發布時間不會拖太久。

而另一名監警會前委員鄭承隆亦表示，不理解監警會決定。他認為若監警會只陳述事件及接獲的投訴，與司法覆核案件沒衝突，又或只抽起可能有問題的章節。