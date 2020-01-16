【逃犯條例】傳設立「香港惡棍」名單　陸委會：各訴求均會考慮

香港大專事務國際代表團前發言人張崑陽12日與台灣陸委會副主委邱垂正會面，張崑陽指台方將研究建立「香港惡棍」名單，禁止侵害香港人權益的人士入境，包括香港警察，引起外界關注。 對此，邱垂正16日回應稱，各香港社團訴求，都會考慮進一步研究與評估。

張崑陽引述陸委會稱，台灣政府將研究建立「香港惡棍」名單，禁止侵害香港人權益的人士入境，包括香港警察。（資料圖片/AP）

據悉，張崑陽15日也在Facebook發文，指台灣當局一直有「中國人權惡棍名單」，對從大陸赴台人士有特別嚴謹的審查，惟缺乏香港「人權惡棍」的資料庫，故今次除確認陸委會將探討建立相關的資料庫外，同時亦向陸委會遞交一份由學界和連登「攬炒」團隊撰寫的120頁制裁報告，亦是陸委會首份收到有關香港的制裁報告。

邱垂正在16日的記者會上則表示，對於入出境管理，本有既定規範，除持續精進相關機制外，台灣政府對於各香港社團訴求，都會考慮進一步研究與評估，並參酌國際社會做法審慎處理。

另外，有民間團體批評台灣政府對港人尋求政治庇護毫無作為，將於19日發起遊行，要求政府修改「港澳條例」第18條及其施行細則第25條，「明確給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障，並編列相關執行預算與制定明確申請流程與管道」。

邱垂正表示，對於香港人來台尋求協助，已有港澳關係條例等法律基礎，政府會依循人道原則與相關法規給予個案協助，也會努力精進機制，相關團體可能不了解，陸委會願意說明。

去年10月23日，身穿藍色外套的陳同佳離開壁屋懲教所，他在聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下會見傳媒，陳稱會就事件到台灣自首。（余俊亮攝）

針對在陳同佳案中，被害人潘曉穎家屬向台灣申請被害補償金一事，邱垂正說，由於被害人是在台灣境內遇害，被害人家屬可以在2年內依「犯罪被害人保護法」規定，申請犯罪被害補償。他指出，相關案件發生在2018年2月，因此今年2月左右就會到達法定期限。但台灣政府相關單位至今仍未接獲被害人家屬申請。

至於陳同佳來台投案一事，邱垂正重申，本案最大關鍵就是港府的責任感，以及疑犯真實的投案意願。台灣投案窗口早已建立，港府也將窗口轉知給陳同佳，如果陳確定要來檯面對司法，可以直接聯絡，相關安排事宜都已準備就緒，一切依法辦理，無需假借他人。

（中央社）