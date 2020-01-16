【逃犯條例】監警會：延遲發布報告　待司法覆核案裁決後再決定

去年因修訂《逃犯條例》引發連場示威，浪潮至今仍未平息，亦掀起多次警民衝突。監警會去年成立專案小組審視涉及警隊爭議行動，首份階段性報告原訂於今年初發布。 監警會今日（16日）舉行閉門會議後發出新聞稿指，2019年12月20日高等法院批准一宗就監警會進行審視工作的權力的司法覆核申請，會方經與法律顧問討論相關法律程序，並考慮司法覆核結果可能帶來的各種影響後，會議一致通過延遲發布上述審視工作的階段性報告，待司法覆核作出裁決之後再作決定。

監警會主席梁定邦。（黃偉倫攝）

監警會表示，會方的法律顧問認為，鑑於司法覆核申請已進入司法程序，除非在法庭聆訊期間，否則會方不宜就該司法覆核發表評論。會方經與法律顧問討論相關法律程序，並考慮司法覆核結果可能帶來的各種影響後，會議一致通過延遲發布上述審視工作的階段性報告，待司法覆核作出裁決之後再作決定。監警會續指，明白及早決定發布階段性報告符合公眾利益，故此將竭力尋求司法覆核聆訊早日獲得裁決。

監警會指，專案組一直致力進行審視工作，並擬定在近期向委員會提交首份階段性報告的初稿以供審議。然而，基於該司法覆核，會方不宜按原定計劃發布首份階段性報告，並對此深表遺憾，但會方將繼續按現行《監警會條例》公平公正地進行審視工作，監察及審核有關大型公眾活動的須匯報投訴個案，並會在法庭判決後盡快決定有關發布報告的安排。

早前監警會主席梁定邦接受傳媒訪問時表示，目標在2月初向特首提交首階段報告。

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早前有報道指，小組已完成撰寫首階段報告，長達300多頁的報告揭示警方有多處不足，包括6.12衝突中，前線指揮官欠缺溝通協調，未有分開處理和平集會市民與暴力示威者，致多個區域同時發射催淚彈，在場人士未能離開。報告亦指出，新屋嶺拘留中心並不適宜讓被捕人士作羈留用途。

監警會副主席謝偉銓今日（16日）亦有出席閉門會議。（黃偉倫攝）