港大瑪麗醫院「先縮後除」療法助根治中晚期肝癌　料3年完成研究

本港每年新增肝癌約1,800宗，而現時而言，進行手術切除和肝移植是唯一有效根治肝癌的方法，惟有七成患者並不適合手術切除和肝移植，只能以介入治療和藥物控制，惟當中僅一成患者腫瘤能被完全消除。 港大醫學院和瑪麗醫院合作進行一項研究，通過結合立體定位放射治療和免疫治療，以「先縮後除」方式，先縮小腫瘤體積，以增加進行手術的機會以根治肝癌。現時全港只有瑪麗醫院採取該療法，並以公立醫院標準收費。團隊預期項目將於約3年後完成研究，並在日後將治療方案擴展至全港醫院。

港大及瑪麗醫院研「先縮後除」療法，助根治中晚期肝癌。（侯彩琳攝）

七成肝癌患者不適合手術治療

香港大學外科臨床副教授、瑪麗醫院榮譽顧問醫生陳智仁表示，原發性肝癌在本港常見癌症中排第五，惟有七成患者屬中晚期或肝功能較差，不適合以手術切除腫瘤或肝移植，主要接受動脈化療栓塞術，當中僅一成患者腫瘤能被完全消除。

港大醫學院和瑪麗醫院自2018年起研究一項全新治療策略，結合立體定位放射治療和免疫治療，先進行五日的立體定位放射治療縮小腫瘤，兩三星期後，再進行約四個月的免疫治療，最後再將進行手術將腫瘤切除。新治療策略有望幫助未能進行手術切除腫瘤或肝移植的患者根治肝癌。

香港大學外科臨床副教授陳智仁（左）及香港大學臨床腫瘤科助理教授蔣子樑（右），與病人郭先生一同介紹新治療方案。

接受治療須符合至少三個條件 3病人根治

香港大學臨床腫瘤科助理教授、瑪麗醫院榮譽副顧問醫生蔣子樑指，以往單靠立體定位放射治療較難消除10厘米的以上的腫瘤，而新療法有助縮小腫瘤，且避免腫瘤擴散。而接受該項治療技術亦需符合多項條件，包括腫瘤體積不小於8厘米，腫瘤數量少於四粒，腫瘤沒有侵犯主幹血管，至少須符合三個條件。

研究團隊於今年初發表全球首篇有關該療程的初期報告，報告中提及有五位病人曾接受該項治療技術，其中三位已經完全根治，而其餘兩位患者腫瘤縮小至少三成以上，現時情況良好，全部病人均沒有擴散及復發的跡象。現時全港只有瑪麗醫院採取該項新療法，並按公立醫院標準收費。而研究團隊預期在約三年後再發表更完整的研究報告，並在日後將該療法推廣至全港醫院。

郭先生（中）形容新療法讓他「在絕望中有新希望」。（侯彩琳攝）

康復病人：在絕望中有新希望

今年55歲的郭先生是接受該項治療的肝癌患者之一。他在2018年6月一次檢查時發現肝臟中央有一粒長達9厘米的腫瘤。郭先生形容，得知患上肝癌時，「全家都好似好絕望」，但由於郭先生的肝臟較大，不宜進行手術切除腫瘤，故選擇新方案治療。經過治療後，郭先生的腫瘤縮小至1.4厘米，並於去年3月進行射頻消融術將殘餘腫瘤消除。郭先生在手術後三個月重投工作，他形容新療法讓他「在絕望中有新希望」。