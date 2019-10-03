肝癌無聲來到　不煙不酒六旬婦腹痛近半年　掃描始知屬末期

肝癌是香港第三大殺手癌症，根據醫管局數字，每年均有超過1,800宗新症。61歲的姚女士生活健康，不煙不酒，亦非普遍認知的肝癌高危族。她去年3月開始有腹痛情況，吃胃藥亦未見有好轉，情況持續半年，做電腦掃描後才知確診肝癌第四期。 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席潘冬平醫生指，肝癌早期並無症狀，大多患者出現症狀時已是晚期，提醒若腹痛持續超過一個月，應作進一步檢查。

姚女士（左）在去年11月確診患上肝癌第四期，當時全身腫脹得十分嚴重、皮膚發黃。（黃詠榆攝）

公院曾指只餘三個月命 服標靶藥十個月花30萬

今年61歲的姚女士去年3月開始出現腹痛，「成日都唔想食嘢」，去年9月體重更每星期跌一磅，最嚴重時由約120磅跌至只有90磅。她在去年11月驗血、做電腦掃描後，始知自己確診肝癌第四期。當時她已全身腫脹得十分嚴重、皮膚發黃，「腳腫到要著大一號碼嘅鞋」，而且雙腳乏力，「行都驚跌親」，不能如常上班、做運動。病情嚴重，公立醫院醫生只建議症狀紓緩治療，又預告她的壽命只剩3個月。



她其後向私家醫生求醫，並服用新一代肝癌標靶藥樂伐替尼（Lenvatinib），一個月後病情有明顯好轉，癌指標甲胎蛋白（AFP）水平由760下降至14，腫瘤亦由19厘米縮小至14.5厘米。體重逐漸回升，可以重拾做運動習慣，現情況穩定，需定期覆診、服藥。然而，藥費昂貴，她每月花近2萬多元，十個月以來花了近30萬，耗盡一大半積蓄。

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席潘冬平醫生（左）指，肝癌早期並無症狀，大部分患者會如姚女士般，出現症狀時已是晚期。（黃詠榆攝）

腹痛與胃痛難區分 患者易忽略

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席潘冬平醫生指，肝癌早期並無症狀，大部分患者出現症狀時已是晚期。他稱，姚女士情況十分常見，初期腹痛與胃痛難以區分，若情況持續超過一個月，應作進一步檢查。

潘醫生表示，姚女士不屬普遍認知的肝癌高危族，即非乙型肝炎、丙型肝炎、肝硬化患者或有直系親屬患上肝癌。他指姚體內有乙肝抗體，「佢曾經有可能感染過（乙肝），少部分有抗體嘅病人，患肝癌嘅風險都係較常人高」，強調例行檢查相當重要。

他指現政府安全網中只有一種標靶藥供肝癌病人選擇，病人若希望使用新一線標靶藥，只能自費購買，惟藥費每月約三至五萬，對患者造成一定負擔。他引述基金會於6月至8月針對近80位肝癌病人、家屬的調查，九成受訪者希望政府一年內將獲認可的肝癌標靶藥，納入安全網。他認為政府在審批藥物時，宜公布準則，增加透明度。

香港肝癌及腸胃癌基金會於3月推出「樂伐替尼藥物資助計劃」，免費資助低收入肝癌患者服用新藥，名額為70個，現已有30多名參加者。