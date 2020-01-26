【鼠年2020】去年垃圾房救逾60倉鼠　愛協：唔好當養倉鼠係玩玩下

踏入鼠年，不少人會考慮飼養可愛的倉鼠、天竺鼠等「應節」。除了購買小動物外，領養亦是其中一個途徑，可給小動物一個新家。香港愛護動物協會表示，每年接收數十至過百隻棄養倉鼠，連價格高昂的「龍貓」毛絲鼠亦有接收，一般只需約一周就會被人領走。 愛協接收的倉鼠除了原主人棄養送至中心外，亦有由拯救隊從不同地方救回。處理領養事宜的愛協福利部經理（營運及發展）方振豪憶述，去年拯救隊曾在垃圾房救回60多隻倉鼠，當中有不同年齡及性別，怒指「點解可以咁無責任同不尊重生命」，希望市民「唔好當養倉鼠係玩玩下」要細心照顧。

倉鼠「櫻櫻」是去年由愛協於垃圾房拯救出的60多隻倉鼠之一，現時由愛協職員領養。（黃金棋攝）

愛協一年接收多至百隻倉鼠 40%為過度繁殖而棄養

愛協接收的小動物中，亦有俗稱「龍貓」的毛絲鼠及天竺鼠，但棄養數目較少。未計由拯救隊救回的數量，每年分別約有十多隻以及約30隻。毛絲鼠每隻價格可高達數千元，但同樣有人棄養，方認為棄養「唔關錢事」，而是與主人責任心有關。另外，倉鼠繁殖力強，愛協指有40%接收的棄養倉鼠均是因「生得太多養唔到」，故主人送到愛協。

愛協接收棄養的小動物後會交由獸醫進行檢查，若身體無大問題就可進入領養部供公眾領養；初生的倉鼠等會先交由暫養主人照顧。

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家長當倉鼠玩具 方振豪：倉鼠都係生命

在愛協工作10多年間，方振豪坦言在倉鼠方面最難忘是去年於垃圾房中拾得逾60隻倉鼠。他憶述去年年初接獲垃圾房清潔工人報告，指有人棄置大批倉鼠，愛協拯救隊遂出動帶走該批倉鼠。方指該批倉鼠「有男有女、有老有細」，故未能猜測到倉鼠來源。他坦言「好彩及時發覺，唔係就當作垃圾！」

方又指，期間有少部分倉鼠離世，而絕大部分覓得新主人，部分更被愛協同事自行領養。他慨嘆不少市民覺得倉鼠「細細隻，好易養」，甚至有家長會購買倉鼠予子女作玩具，但他強調每隻倉鼠都是一條生命，「養倉鼠唔係玩玩下，佢哋都會病；會唔舒服同有情緒」。

領養前要審視家居環境、是否了解動物習性

即使有人希望領養，亦先要「過五關斬六將」。方振豪指，為幫小動物覓得可依賴一生的主人，愛協會先審視領養者是否適合，條件包括領養者對相關小動物有沒有足夠認識，是否了解小動物的習性。領養者的家居環境亦是考慮因素之一，例如若家中原本有貓，就會令倉鼠十分緊張；另外，愛協亦會視乎領養者準備的設備是否充足。

方指出，因飼養倉鼠等小動物所需空間不如貓狗等動物多，故很快就會有人領養。一般倉鼠在中心約一星期已有人領養，而毛絲鼠等因需更多設備照顧，故愛協會花更多時間審視領養者是否適合。

倉鼠一般壽命只得短短2年，部分被棄養的倉鼠送到愛協時已走過生命的一半，即使有新主人亦只能相處短時間。方指愛協會提醒領養者倉鼠的年齡，而大部分領養人士「都有心理準備未必養到好耐，都想喺短短時間畀個家鼠鼠」。