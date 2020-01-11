【2020鼠年】黃夏蕙未決定到黃大仙上頭炷香　盼大眾重過平淡日子

農曆新年將至，料會有大批信眾繼續在年三十晚大除夕，到黃大仙祠爭上「頭炷香」。每年都沒有缺席的藝人黃夏蕙，一直都會按當年生肖，盛裝打扮現身，成為萬眾焦點。黃夏蕙今日（11日）表示，尚未決定今年會否到場爭上「頭炷香」，但早已經訂製了一套米奇老鼠造型的「戰衣」，以配合鼠年到來。

修例風波未止息，黃夏蕙表示，祈求新一年社會和平，港人身體健康，「大家幸幸福福過日子」。近月武漢爆發不明肺炎，本港亦出現懷疑個案，黃夏蕙則提醒大眾，到人煙稠密的黃大仙祠應戴上口罩。