【2020鼠年】黃夏蕙未決定到黃大仙上頭炷香　盼大眾重過平淡日子

撰文：侯彩琳
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農曆新年將至，料會有大批信眾繼續在年三十晚大除夕，到黃大仙祠爭上「頭炷香」。每年都沒有缺席的藝人黃夏蕙，一直都會按當年生肖，盛裝打扮現身，成為萬眾焦點。黃夏蕙今日（11日）表示，尚未決定今年會否到場爭上「頭炷香」，但早已經訂製了一套米奇老鼠造型的「戰衣」，以配合鼠年到來。
修例風波未止息，黃夏蕙表示，祈求新一年社會和平，港人身體健康，「大家幸幸福福過日子」。近月武漢爆發不明肺炎，本港亦出現懷疑個案，黃夏蕙則提醒大眾，到人煙稠密的黃大仙祠應戴上口罩。
國家大事理唔到咁多，希望大家過返平淡的日子
點擊下圖，回顧黃夏蕙過年上頭炷香的造型：
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若現身將打扮成米奇老鼠
嗇色園黃大仙祠於年三十晚（24日）將會通宵開放，屆時會於晚上9時開放予善信等候上「頭炷香」。而往年黃大仙祠新年的其中一個焦點，便是以生肖造型到場祈福的藝人黃夏蕙。尚有不足半個月就過年，黃夏蕙今日（11日）表示，尚未決定今年會否現身黃大仙祠上「頭炷香」，「未曾決定，仲有咁耐。」雖然未決定會否出席，但她早在去年已經訂製了米奇老鼠造型的服飾，以配合鼠年氣氛。
藝人黃夏蕙狗年曾穿上小狗服飾上頭炷香。（鄧倩螢攝）
提醒上香要戴口罩防武漢肺炎
修例風波未平。黃夏蕙祈求新一年「世界和平，大家身體健康」，社會衝突能夠和平解決，市民可以「幸幸福福過日子」。至於政府應否盡快回應市民訴求，黃夏蕙則說：「國家大事理唔到咁多，希望大家過返平淡的日子」。
武漢爆發肺炎，本港亦出現懷疑個案，黃夏蕙對此表示「好擔心，好危險」，「感染到就好慘」，她到人煙稠密的地方亦會戴上口罩，提醒市民到黃大仙祠祈福時應戴上口罩。戴口罩自保固然重要，但黃夏蕙卻表示，若以米奇老鼠造型現身黃大仙祠，便不會戴口罩，否則會「好怪」，影響整體造型。