科大移走民主女神像　學生會：政治審查　校方：會方無回應要求

香港科技大學學生會今日（7日）發聲明指，校方未經學生會同意下，移除在宿舍連接橋「智慧石」上豎立的香港民主女神像，並經公共事務處向傳媒表示放置展品前需向校方申請學生會反駁校方講法「表示強烈譴責」，指20多年來，智慧石展品的擺設一直不需向校方申請，亦沒有相關表格可供申請，認為校方移除該香港民主女神像是「無疑為政治審查找藉口」。 校方回應學生會的聲明，指校方在移除前有多次與學生會溝通，討論相關管轄權，由於學生會無回應要求，於上周五（3日）下午5時前移走，於是由校方人員移走，並將展品歸還到學生會的辦事處。

學生會將女神像放智慧石

學生會聲明指，智慧石展品的擺設一直不需向校方申請，「二十多年來皆如斯」，學會之間輪流使用智慧石擺設，由學生會充當協調角色，盡量確保各學會有足夠展示時間。學生會指出，所有參與學會運作或活動的科大成員，均知道智慧石不用申請亦沒有表格可供申請，校方一直沒有要求使用智慧石的學生組織事前或事後申請。學生會認為校方這次以未有申請為由移除民主女神像，「無疑為政治審查找藉口」。

科大則稱，校方有責任確保校園內的所有公共區域和設施是正確使用（are properly used and maintained），指自該展品自上周四（2日）豎立在宿舍連接橋智慧石上，校方多次與教職員協會、學務長辦公室、學生會溝通。校方指，就今次事件，學生會無應要求在限期前移走，故由校方人員移除，並將展品歸還到學生會。