【屯馬線】一期路線圖已貼上　顯徑邨居民憂通車後不再寧靜

運輸及房屋局局長陳帆今日（17日）宣布，「屯馬線一期」即大圍站至啟德站將於2月14日通車。對於陳所說的「驚喜」，顯徑邨的居民未必受落，有居民擔心通車後可能會令區內有較多外來人到來，影響邨內寧靜。 《香港01》記者今日曾到過顯徑站、大圍站及鑽石山站了解，各個車站已經為新鐵路線的開通作最後準備及測試，大圍站的3號月台及4號月台已經貼上相關的路線貼紙，另加裝多部風扇，相信用作應付新路線所增加的客流量而設。

大圍站將成為東鐵及屯馬線的轉車站，新界東居民將多一個出市區選擇。 （梁煥敏攝）

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《香港01》記者今日（17日）到沿線了解情況，大圍站已經為新設路線作好準備，包括在站內新設路線標籤、以及於本來來往大圍站至馬鞍山站沿線的3號月台，增設多部風扇。但記者發現，3號月台的外牆已有剝落；此外，顯徑站現時仍在趕工，下午時間仍有工人於站內裝修，並有列車駛經進行測試，站內多間商舖已經租出，並正在裝修。

陳小姐表示，而且開通固然有多一個選擇，相信將來主要只會用作往返大圍站至顯徑站路線。（梁煥敏攝）

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坐小巴顯徑去大圍 屯馬線比小巴貴2毫

於顯徑邨內接送小朋友放學的陳小姐表示，通車後固然有多一個選擇，比較方便，但相信將來主要用作往返大圍站至顯徑站路線，出入九龍及沙田未必太有作為。邨內不少居民習慣乘搭小巴出入大圍及顯徑，車費為3.7元，較港鐵的3.9元低，陳笑説：「我又唔會為咗兩毫子去諗太多，但的確會繼續搭小巴出入。」

顯徑邨居民黃先生表示新增路線未能通往港島區，作用不大。（梁煥敏攝）

另外，居民黃先生則認為，屯馬線一期只行馬鞍山沿線至啟德站，由於較少到相關地方，現時只開三個車站，作用不大，需等將來通車到港島區一帶，才會選用。他指由於鐵路線為主是顯徑邨的「上邨」，對居所較遠的「下邨」居民，未必有太明顯便利，「行過去大圍可能仲方便。」