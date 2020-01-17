【沙中線】陳帆宣布屯馬線一期2月14日通車　大圍至啟德站啟用

運輸及房屋局局長陳帆今日（17日）宣布，「屯馬線一期」即大圍站至啟德站將於2月14日通車。陳帆表示，政府一向重視鐵路安全運作，自去年10月底至今天相關部門一直監察港鐵試營運工作，而機電工程署今日確認「屯馬線一期」屬安全、良好狀態可投入服務。 被問及以往港鐵線通車均訂於周日，為何是次「屯馬線一期」決定周五通車。陳帆回應，相信大家均聯想到2月14日是好日子，同時希望現時社會氣氛低迷下，港鐵能在當日通車為乘客帶來驚喜。

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陳帆續指，「屯馬線一期」通車後，繁忙時段的列車間距最少為3.5分鐘一班車次，將為新界東、北市民提供更方便及快捷鐵路服務。同時，通車後來往大圍至鑽石山時間亦由17分鐘縮減至9分鐘，能為東鐵線及沿馬鞍山線乘客，前往九龍東至香港東更快速舒適鐵路服務。

為配合「屯馬線一期」通車，陳帆稱運輸署已與相關公共交通營辦商緊密聯繫，為沿線接駁安排做好準備，特別是顯徑及啟德站的接駁安排，以方便周邊市民使用鐵路服務。

至於「屯馬線一期」的車票收費表以及相關車務安排，陳帆表示港鐵稍後將作詳細交代。對於沙中線追加撥款方面，陳帆表示正與港鐵商討，倘雙方有共識會盡快向立法會申請撥款。

通車後將開辦小巴及巴士線各一條

根據運房局早前向立法會提交的文件顯示，運輸署將開辦一條專線小巴服務第 68S 號線來往顯徑站至瑞峰花園；一條專營巴士服務，即城巴第 22M 號線來往啟德郵輪碼頭(經啟德站) 至太子道東(循環線) ，以及將一條專營巴士，即九巴第 5A 號線由原本來往九龍城(盛德街) 至尖沙咀，改為由九龍城伸延至啟德站。

同時，港鐵將與其他公共交通服務營辦商提供轉乘優惠 ，包括鐵路與九巴、城巴及專線小巴路線的轉乘優惠，以方便土瓜灣及九龍城區的乘客使用新的鐵路服務。