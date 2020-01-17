【沙中線】屯馬線一期情人節通車　涵「西鐵綫、馬鐵綫」歷史任務

運輸及房屋局局長陳帆今日（17日）宣布，「屯馬線一期」，即大圍站至啟德站的4個車站，將於2月14日通車，陳更形容當日為「好日子」，適合通車。 其實，屯馬線一期通車，意味「西鐵綫」「馬鐵綫」歷史任務逐步完成，而卒先通車的第一期包括大圍站、顯徑站、鑽石山站以及啟德站。

運輸及房屋局局長陳帆今日（17日）宣布，「屯馬線一期」，即大圍站至啟德站的4個車站，將於2月14日通車。（港鐵圖片）

港鐵於2018年為「屯馬綫」定名，事實上路線包含「西鐵綫」、「馬鐵綫」的歷史任務；原先的沙中綫一直被視為兩線的「東西走廊」，而定名是反映鐵路綫兩個終點站連接的地區，即「西鐵綫」的屯門站及「馬鐵綫」的馬鞍山烏溪沙站，定名經過仔細考慮鐵路綫的地理位置，因此定為「屯馬綫」。港鐵亦曾指，「沙中綫」只會視為興建項目名稱，日後不會有一條沙中綫。

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運輸及房屋局局長陳帆公布所開通的新增路線，是大圍、顯徑、鑽石山及啟德，港鐵早前表示，屯馬線一期通車，列車於早上繁忙時班次為約3.5分鐘一班，而往返大圍站至鑽石山站的乘車時間料可由17分鐘縮短至8分鐘。

將會開通的啟德站，以橙色為主調。（資料圖片）

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其實，沙田至中環線當中包括大圍、顯徑、鑽石山、啟德、宋皇臺、土瓜灣、何文田、紅磡、會展及金鐘的10個車站，但接連被揭發工程醜聞後，導致原定去年中通車的屯馬線大圍站至紅磡站一直押後。現時將較關注的，相信為新增車站中的顯徑站及啟德站。

運房局早前表示，沙中線「紅磡至金鐘段」能否維持2021年通車目標，將視乎紅磡站擴建部分工程進度，惟會致力在2021年完成餘下所有工程，而港鐵早前則表示，要視乎紅磡站擴建工程部分及相連結構適當措施的實施情況，相關詳情有待落實及獲政審批，料完成有關適當措施後12個月通車。

此外，因應屯馬線一期通車，港鐵早前已就啟德站內的店舖，以及顯徑、鑽石山、啟德站的自助理財中心公開招標租賃，港鐵在招標公告上，形容「港鐵屯馬綫車站 業務發展理想之地」。