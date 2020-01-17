【武漢肺炎】泰、日出現3宗確診個案　世衛：其他國家或現新個案

泰國今天（17日）再公布新增一宗與武漢新型冠狀病毒相關的感染確診病例。衞生署衞生防護中心今天（17日）表示，正密切監察情況，而世界衞生組織則指，繼泰國及日本先後確診中國境外的新型冠狀病毒感染個案，預料因應國際間的旅運模式，其他國家有機會出現新增個案。

世衛標誌

衞生防護中心表示，根據泰國衞生部門的資料，第二宗新型冠狀病毒感染確診病例涉及一名74歲女病人，她來自湖北省武漢市，於1月13日抵達泰國曼谷時被發現發燒，隨即於當地一醫療機構接受隔離治療，其後經化驗被證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。衞生防護中心正密切監察這病例。

世衞指，繼泰國及日本先後確診中國境外的新型冠狀病毒感染個案，預料因應國際間的旅運模式，其他國家有機會出現新增個案。世衞認為，目前未有足夠資料判斷該病毒的傳播途徑、臨床特徵，以及已傳播的幅度，病毒的源頭亦未明。世衞鼓勵各個國家繼續作出應對措施。

衞生防護中心呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生，包括經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。