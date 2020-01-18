【季炳雄出獄】直擊季炳雄登機即將赴美　機場特警登機閘口戒備

「三大賊王」之一的季炳雄，於80至90年代涉嫌多次打劫珠寶金行，於2005年被高等法院裁定無牌管有槍械彈藥和管有爆炸品等罪成，判囚24年。在減扣三分一年期後，他今日（18日）刑滿出獄。 據了解，他並無居港權，但持有有效美國護照，故此他會被遞解出境，送往機場乘搭飛機前往美國紐約。 《香港01》今早曾直播季炳雄出獄並前往機場的情況。由於季炳雄曾是甲級重犯，警方、懲教署及入境處均早有準備，警方安排飛虎隊在往機場沿途戒備。接載他的車隊包括多達30架交通電單車，而所到之處均有交通警進行間封的安排。 他在早上約7時45分乘坐政府安排的28座小巴離開監獄前往機場，其後登機赴美。

被稱為賊王的季炳雄（戴帽者）已登上往美國的航機。（鄭嘉如攝）

↓↓點擊看季炳雄出獄最新情況↓↓

【11:09】季炳雄乘坐的聯合航空航班即將起飛，將前往美國紐約。

【10:35】季炳雄乘坐的28座小巴已抵達機停機坪，停泊在前赴美國紐約的客機旁邊。而登機閘口一帶有機場特警持槍戒備。

+ 2

+ 2

延伸閱讀：【賊王出獄】季炳雄扒手到賊王 睡夢中被擒 鐵窗生涯17年

【08:50】季炳雄乘坐的小巴抵達機場禁區範圍。

【08:20】季炳雄乘坐的小巴及警方車隊已出西隧，經九龍區高速公路往機場方向。

【07:45】警方的戒備隊伍已準備就緒，並排列車隊。據悉，季炳雄將乘坐懲教署安排的白色28座小巴離開赤柱監獄。大批傳媒上前包圍小巴拍攝，小巴內有一名戴帽及口罩人士，現場消息相信是季炳雄，他的身邊有至少6名紀律部隊人員陪同。



【06:50】交通警由赤柱監獄出車，正進行封路措施，以便接載季炳雄離開的車隊出行。

【06:17】再有交通警車隊進入赤柱監獄。即前後共至少三隊，相信一會兒將護送季炳雄的車輛離開。

【06:13】再有多10架交通電單車及交通部的衝鋒車進入赤柱監獄。

【05:47】有約十架交通警電單車進入赤柱監獄。現場有逾20名傳媒等候。

+ 2

賊王季炳雄今日(18日)刑滿出獄。據了解，由於季炳雄並無香港居留權，所以刑滿後將被遞解出境，過程將設特別保安安排，包括會有飛虎隊沿途戒備。於凌晨5時47分，有約10輛交通警電單車進入赤柱監獄。

季炳雄被判監24年，囚於赤柱監獄。在囚期間一般表現良好，獲扣減三分一年期，今日刑滿出獄。據了解，由於季炳雄並無香港居留權，一直以偷渡客身份犯案，所以刑滿後不能如其他釋囚步出監獄，而是會被遞解出境。

季炳雄早前申報持有美國護照，有關當局經過核實，確認護照有效。他將在今日被押往機場，乘搭往美國紐約的航班。不過考慮到季炳雄曾是重犯，因此懲教署、入境處及警方作出特別保安安排，包括會有飛虎隊沿途戒備。惟由於他已獲釋，回復自由身，因此本港執法部門人員不會陪同乘機。