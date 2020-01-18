大埔寵物美容院涉虐狗　CID主動調查　狗主顧客：爭取討回公道！

網上流傳多段短片指，大埔一間寵物美容院店員疑涉虐打狗隻。店舖今（18日）未有開門營業，中午左右有數名便衣警員及愛護動物協會人員主動到場調查。有狗主顧客表示，光顧該店寵物剪毛服務多年，未見有異樣，昨晚流出的虐狗短片，其中一隻疑似其比熊犬，「擔心唔到咁多，但狗係好純真、樂天嘅動物，係人類嘅朋友 ，想為佢哋爭取討回公道。」

約中午時分，有四名大埔警區刑事調查隊的成員在現場調查，但店舖未有開門營業。（胡家欣攝）

涉事大埔寵物美容院流出虐打狗隻的閉路電視片段後，今日未有開門營業。約中午時分，有四名隸屬大埔警區刑事調查隊的成員在現場主動調查，又向經過店舖的客人及疑似動物苦主落口供了解。兩位愛護動物協會成員亦有到現場支援，調查約一小時候收隊。



疑似苦主：不能夠忍受動物被欺凌​

疑似苦主的王先生表示，光顧該店有八年，前身店舖位於直街，形容前老闆娘是一個充滿愛心的人，但三年前因業主加租，將店舖易手予女員工，其後新店搬至同區的翠怡街地下。

王先生表示，每兩個月會帶其白色比熊犬到店舖剪毛，對上一次光顧時間是上周六，過後未見牠有異樣。不過，他憶述在店內等候愛犬剪毛時， 曾聽到有員工大聲呼喝狗隻，「唔好嘈！唔好郁！」，但他不以為意，直至昨晚見到肇事片段在網上流出，驚現一名店內人員虐打狗隻，其中一隻更疑似是其比熊犬。

他對此感到憤怒，直言不能夠忍受動物被欺凌，暫時未有報警，亦未有致電對方，欲親自前來找店主，確認其犬曾否遭受虐待。「擔心唔到咁多，但狗係好純真、樂天嘅動物，係人類嘅朋友 ，想為佢哋爭取討回公道。」

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該店曾在Facebook發文，指施虐者是一名美容師，否認是老闆娘，又指已開除該店員，帖文現已刪除。

飼養兩隻貴婦犬的王小姐表示，曾光顧「御犬舍」服務，事後未見狗隻有異樣。（胡家欣攝）

飼養兩隻貴婦犬的王小姐表示，上月31日光顧剪毛服務，事後兩隻狗狀態如常。不過，兩日前為其中一隻愛犬剪甲時，牠反應十分敏感，異於平常，「佢好驚好驚，嗌晒咁，但平時驚只會縮，唔會嗌」，懷疑狗隻先前曾遭傷害所致。

她指，今早看到虐狗短片，未發現其犬隻，不過，今後不會再光顧，「覺得佢應該要受番應有懲罰。點可以咁樣對無辜嘅狗，人哋畀生意你做，畀錢你賺但就虐待人哋隻狗。」