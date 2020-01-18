【有片】大埔寵物店職員疑虐狗　至少三狗受害　遭揪起擲飛鞭打　

網上流傳大埔一間寵物美容店疑似有職員虐待狗隻。多條網上流傳短片可見，一名寵物美容店女職員為狗隻美容時，多次以手大力拍打已戴上口罩的狗隻，甚至在護理桌下拿出懷疑是藤條鞭打，另有白色小狗更被整隻揪起擲到牆邊。 片段流出後惹來大批愛狗人士討論，網民批評店舖護理狗隻的手法殘忍及暴力。涉事美容院曾在今日凌晨兩時許在facebook就對事件致歉，又稱打狗的美容師已被解僱，聲言涉事人絕非店舖老闆。 熱血公民的大埔區議員黃兆健透露，目前已接獲十名主人求助，將與5人在今日稍後時間到警署落案，要求警方展開調查。

網上多個社交平台都流傳了三條，相信在大埔一間寵物美容店拍攝到的閉路電視片段，見到一名女子多次暴力對待狗隻。

其中一隻已戴上口罩的啡色柴犬，在進行護理及剪指甲期間輕微反抗，即遭女職員多次以手大力拍打；戴著口罩的狗隻欲反抗時，職員再連續拍打其頭部多達八下，並從護理桌下取出懷疑是藤條鞭打牠，狗隻受驚縮起身體，職員未有停止暴力舉動，更扯着狗隻一隻後腳，將狗隻整隻轉身，方便剪去後腳的指甲。影片拍到同場有另一名相信是職員的人士出現，該職員卻沒走近或加以阻止。

↓↓↓點擊下圖，看寵物店職員如何涉虐待狗隻↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

另一條影片，亦在寵物美容店同一房間位置，被閉路電視拍攝到，但受害的卻是另一隻小型的白色狗隻。牠同樣被拍打，更加一度被整隻揪起擲到牆邊。

第三條片段中，受害狗隻被放在地上時疑不合作，被職員用腳夾著，再大力拍打，後來狗隻激烈反抗，職員即揪起狗隻，半拖行地帶走牠。

大埔區議員黃兆健透露​已接獲10名主人求助

熱血公民的大埔區議員黃兆健透露，目前已接獲10名主人求助，當中一半為長期顧客，甚至已光顧了10年，主人們都感到震驚及嘩然，他將陪同5名主人在今日稍後時間到大埔警署落案，要求警方展開調查。