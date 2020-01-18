【逃犯條例】50人到旺角警署撐警　號召下周三荃灣區議會撐鄧炳強

約50人今（18日）下午2時半，到旺角警署外舉行撐警行動，批評大學「製造暴徒」。團體「香港和平力量」代表石房有表示，大學應管好教師，教師管好學生，不要將學校變成「搞政治」的地方，強調學校不是讓學生「勇武抗爭」地方。 石房有表示，號召下星期三（22日）出席荃灣區議會會議，聲援預料會出席的警務處處長鄧炳強。他稱不擔心屆時會出現混亂。

「香港和平力量」約50人手持標語、他們送贈錦旗予警察代表，並高呼口號「支持警察」、「止暴製亂」、「忠誠勇毅」，整個行動過程不足六分鐘。石房有表示，他們獲邀入內同防暴警察合照。團體其後進入警署逗留約半小時，向警察表達謝意，有參加者捧着一箱箱橙進內，亦有人透露，有小朋友與警察分享梳打餅。

石房有表示，警隊近日偵破多宗槍械及爆炸品案，支持警方嚴正執法。他要求大學應管好教師，教師管好學生，不要將學校變成「搞政治」的地方，強調學校不是讓學生「勇武抗爭」的地方。

石房有接受查詢時又表示，未來將會續辦多場活動，包括下星期三將會出席荃灣區議會，聲援預料會出席會議的警務處處長鄧炳強，屆時將號召市民於場外聲援及參與旁聽。他強調，團體向來守法，在場亦有保安維持秩序，不擔心會與相反陣營展開罵戰，或造成混亂。