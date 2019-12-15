【12.15】萬人集會撐警企滿添馬公園　參與社區對話女士稱被起底

反修例風波持續，有市民今（15日）下午在添馬公園發起集會，控訴暴力及支持警方執法，警方估計約1萬人出席，集會人士揮動國旗、區旗呐喊。發起人Leo稱，是次集會由建制團體「愛港之聲」協助申辦，大會亦邀請多位曾遇襲的市民分享感受，有曾於社區對話中要求特首林鄭月娥成立獨立調查委員會的女士，上台發言指自己事後遭起底，憂慮人身安全，期望社會可減少仇恨，杜絕暴力。

Shirley透露，參與社區對話之後被起底，由於擔憂人身安全而到內地遊玩時，「反而覺得好安全。」（陳淑霞攝）

「控訴暴力集會」下午1時於添馬公園舉行，逾千市民撐場，大會引述警方數字指有1萬人參與。集會未開始，已有身穿防暴裝備的特務警察在場戒備，不少市民上前邀合照及合照，又「讚好」以示支持，有警員見狀亦豎起手指公回敬。

曾遭起底女士呼籲港人 不要接受暴力

不少參與者揮動國旗、共產黨旗及香港區旗，亦有市民戴上「香港好市民」臂章，現場亦有操普通話的人參與。大會邀請多位曾遇襲或遭遇暴力對待的市民分享心聲，曾於社區對話中、要求特首林鄭月娥成立獨立調查委員會的市民Shirley，指自己事後被起底，憂慮人身安全，幸得公司保護放假數天休養，期間前往內地遊玩，「我上咗大陸，反而覺得好安全。」她稱當時正值國慶，國旗飄揚，「反而香港就無咁嘅情境。」她呼籲港人不應接受任何暴力，亦期望社會減少仇恨。

市民陳先生亦上台分享9月1日在天水圍西鐵站受襲的經過，他稱當日晚上11時，途經西鐵站提款，遇有大批示威者辱罵警察，他深心不忿，遂高呼「警察加油」，豈料被誤會是警察一員，遭示威者吐口水及腳踢，隨後被護送離場。他直言，自己行使公民權利於心無愧，亦無懼在場高呼自己是中國人。

曾在淘大花園脱下示威者面罩的尹先生亦分享稱，當日前往參與唱國歌快閃活動期間，遇上蒙面示威者，擔心人身安全會受威脅，遂上前脱下對方面罩，旋即被5至6人圍打，「但我無後悔過。」他又揚言，「私了都要睇到佢哋個樣，先可以追究。」

婦人執磚遇襲 頭破縫5針

另一曾遇襲的Cecilia 則稱，11月星期六，路經近理大附近位置，碰見有人執磚，遂加入幫手，突然有黑衣人圍罵，斥其「搗亂地盤」，其頭部遭磚頭擲中，事後需縫5針，她直言憤怒，可以不計較，但認為對方必需受法律制裁。

「忠義民團」成員石房有、「愛港之聲」高達斌，以及身穿「我愛香港」的上衣、銀龍咖啡茶座老闆娘Kate，亦有站台反對暴力，及表達對警察執法的謝意。大會發起人Leo則稱，兩星期前開始入紙申請集會，當時預料約有千多人參加，惟警方反建議可於添馬公園舉行，以便容納更多參與者，他亦感謝「愛港之聲」協助用團體身份申請集會。

Leo於集會開始前受訪時稱，眼見社會上不少示威者施用暴力宣洩理念，惟此非港人想得到的和平相處模式，有不少持相反意見的市民亦被攻擊，他自己亦曾於8月9日於機場被示威者所襲，及後亦被迅速起底，「係對我地呢班市民嘅白色恐怖」，他期望可透過集會發聲，撥亂反正。他又謂，不認為警察有使用過份武力，今次亦希望向他們表達謝意。