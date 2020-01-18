大埔一寵物美容院疑虐狗　區議員陪同五名狗主報案　促警調查

大埔一間寵物美容店疑似有職員虐待狗隻，大埔區區議員黃兆健表示，至今接獲超過15名狗主求助，當中有狗主憶述愛犬去年在涉事寵物美容店接受護理後，眼睛及耳朵紅腫、腳部亦疑似受傷而行動不便。 黃兆健今日（18日）下午2時多，陪同其中五名狗主到大埔警署備案，要求警方嚴正執法，循《防止殘酷對待動物條例》徹查事件。

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網上今日（18日）凌晨廣泛流傳多條片段，指大埔一間寵物美容店疑似有職員虐待狗隻，至少三隻狗，在接受美容服務時被人多次拍打，有人更拿出疑似藤條的物體鞭打狗隻，被質疑過分暴力對待動物。大埔區區議員黃兆健正協助部分狗主跟進事件，至今接獲超過15名狗主求助，而他下午兩時多，陪同其中五名狗主到大埔警署備案，要求警方徹查事件。

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黃兆健在Facebook透露，今日（18日）有狗主求助，指2019年10月及12月光顧將愛狗帶到涉事寵物店接受護理服務後，狗隻眼睛及耳朵都出現紅腫，後腳亦疑似受傷，多日行動不便。而當時狗主已懷疑狗隻遭虐待並向寵物店查詢，惟店方解釋「沖涼時反抗整親」。

黃兆健呼籲，若狗主曾帶愛犬光顧涉事護理店，並懷疑愛犬曾遭虐待，可聯絡他求助。

聯絡黃兆健的方法如下：

（1）電話／WhatsApp：57035742

（2）Facebook ：黃兆健 Siu-Kin Wong

（3）Telegram：siukinwtt