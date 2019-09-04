【警方記者會】警員子女受恐嚇　警方派護衛保護及提供情緒支援

反對修改《逃犯條例》未見平息，開學前有網上留言，鼓動針對警察在學子女的行動。警方在今日（4日）記者會上，被問及有關開學後警察子女受到欺凌的情況，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，現時有71名警察子女被起底，網上言論亦涉及襲擊、綁架等嚴重罪案；警方現時亦有因應情況派護衛保護相關人士，並給他們提供情緒支援。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，現時有71名警察子女被起底。（黃廸雯攝/資料圖片)

71警察子女被起底受滋擾

李桂華指，警方有超過1,800人被起底，當中有71人是警察的子女，分別受到不同程度的滋擾。他續指，互聯網上亦不少言論恐嚇警員親屬，包括襲擊及綁架等嚴重罪行，為相關人士帶來無形壓力，他未有回應對這些言論的看法。

李桂華稱，在現實世界中有關恐嚇的罪行能同樣適用於互聯網上，有關事件可交由網絡安全及科技罪案調查科跟進；倘若網上言論成真，而案情涉及襲擊、綁架等罪行，將交由適當的調查單位處理。

李桂華亦透露，除了調查案件以外，警方會作出危機評估，因應適當情況派出護衛保護受威脅人士，但不便透露詳情。李強調派護衛一事跟受保護市民的職業及背景無關，若全香港市民面對同樣的問題，警方亦會作出此安排。

另外，有關警員及其家屬的情緒輔導方面，李桂華指出，警方會透過心理服務科及心靈團隊為受影響人士提供情緒支援。