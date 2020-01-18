【鼠年2020】政府年宵取消乾貨　葵盛屋邨墟市變身小年宵

政府今年取消年宵乾貨區，民間除了自發舉行多區「和你宵」活動，亦有機構於葵盛舉行新年墟活動，讓街坊感受墟市氣氛。中心服務幹事解釋，特意以新年作主題，又希望透過活動，擴展公共空間的可能性：「善用空間之餘，（街坊）可以幫補家計。」

同場亦設有漂書閣、手作工作坊等。（黄詠榆攝）

「喺善用空間之餘，可以幫補家計」

「葵聯有個新年墟」活動由聖公會麥理浩夫人中心主辦，由今日中午12時開始，至到下午6時，於葵聯社區公園舉行。公園內有不少攤檔，售賣各式各樣乾貨，當中不少更是自家製的手工產品。另外，墟市亦設漂書閣、手作工作坊等，吸引到不少一家大細前來參加。

主辦方香港聖公會麥理浩夫人中心服務幹事楊姑娘指，中心第三次舉辦類似活動，今年眼見政府公布年宵沒乾貨攤檔，故墟市特意以新年作主題，吸引街坊。她解釋，活動希望帶出屋村空間除可舉辦嘉年華外，亦能作一個經濟平台，讓當區家庭照顧者、居民運用自己的手藝，「喺善用空間之餘，可以幫補家計」。

現場有攤檔以自家製賀年食品作招徠，有份製作鳳梨酥的麥女士指，自己是新手，以往沒有相關烘焙經驗，惟在中心上課後，學到相關技能。她指，今次一班學員設計出一系列別有心思的賀年食品，包括老少咸宜的造型：老鼠、豬、大桔、福袋等。

另外，亦有攤檔利用環保的概念，將飲管、打包帶、繩等等材料，演變成不同小動物造型。眼前多項產品皆是出於76歲的陳伯手中。陳伯指，自己研習相關工藝已有數年時間，作為退休後打發時間的興趣。他又指，動輒需要用上數小時製作一產品。