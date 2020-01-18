【維園年宵】周日開幕　食環署一連兩日安排全場緊急疏散演習　

農曆新年將至，維園年宵等各區的年宵市場，將於明日（19日）年廿五起一連七日開始營業。一向以來，維園年宵攤位吸引不少市民購買當年有趣的產品及年花，今年因社會氣氛，食環署擔心安全為理取消乾貨攤位，餘下俗稱濕貨檔的花檔及熟食檔。 《香港01》記者到現場了解，攤檔較以往大三分之一或以上，加上只餘下以往的一半檔位，感覺較為疏落，有檔主今年的市況太多未知之數，擔心銷情，但另一方面，認為市民大多希望能夠「過個好年」不擔心會有示威行動在場外發生，但食環署方面因擔心場內安全問題，首次進行撤離現場的演習。

一連七日各區的年宵市場攤位將於明日（19日）年廿五開始營業，今日各個年宵不設乾貨檔位，只有花檔及熟食檔。

檔主：我唔擔心會有人嚟抗議

維園年宵市場攤檔數目比往年少一半，因此各檔面積較以往大最少一半。有別於以往的4段行人線，只有3段行人路，闊度較以往長最少兩米，行走比較輕鬆，經營桃花及年桔檔40年的譚先生説，今年首次沒有乾貨檔攤，雖然不擔心自己的銷情，但預計場內的氣氛一定差得多，「其實我唔擔心會有人嚟抗議，大家都會想開開心心。」

演習要求所有檔主檔員即時停止工作

食環署人員今日下午3時許，透過場內廣播公布：「維園場內將於下午4時進行疏散演習，所有檔主檔員需即時停止手上工作，跟隨職員盡快離開現場，多謝合作」。其後有手持紅色反光棒的食環署人員，到各個攤檔講解相關指示，及帶領他們到出口等候，「佢淨係係咁叫我地哋快啲走，之後就叫我哋企喺廁所門口等」，歷時約15分鐘。

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食環署職員反光棒指示離開現場

緊急疏散演習並非首次，售賣蘭花的曾小姐表示，昨日食環署曾經進行大規模疏散演習，模擬場內有人進行示威行動時，由食環署職員以反光棒，指示他們如何離開現場。她指這是擺檔多年來首次，「其實我哋都冇見過有人會你做啲乜嘢，聽日的確係有示威行動，但係唔會覺得會來到現場，同埋明白到佢哋都唔會係想影響到其他人。」她慨嘆今年因為社會氣氛，以及場內將會沒有任何乾貨攤位，人流減少最少一半，擔心不能回本離場。

有經營花店10多年的檔主表示演習為多年來首次，感到有點愕然，雖然明白食環署的做法，「有啲過分擔心，唔講以為打緊仗。」