【和你宵】中西區「山城年宵」政府彈弓手反對發牌　改辦街站取代

民間自發在多區舉行「和你宵」的活動，以彌補年宵沒有乾貨的空缺，惟多個由民主派區議員協辦的年宵，並未不獲政府部門批准舉辦。其中，在中西區的「山城年宵」原在上月初已取得地政總署等部門的初步審批，但至今日（17日）食環署通知區議員張啟昕指，地政總署反對故未能批出臨時公眾娛樂牌。

中西區區議員張啟昕表示，山城年宵是希望凝聚社區，並非商業活動。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

「山城年宵」的活動由10多名中西區區議員一同合辦，當中包括張啟昕、黃永志、葉錦龍、彭嘉浩、黃健菁等。張啟昕透露，早於12月已經入紙申請籌辦「山城年宵」，消防署已批出不反對申請，但食環署的臨時公眾娛樂牌要到今日方有結果，最終食環署以「地政總署認為地點不合適」而拒絕批出牌照。



12月9日初審時 地政未有表示反對申請

年宵原定在西營盤正街舉辦，雖然該處地勢陡峭，但張啟昕質疑在第一輪初審時地政總署並不反對申請，「12月9日時，地政總署並無提出反對，不明白為何突然這樣。」她指出，臨時公眾娛樂牌涉及多個部門，只要有其中一個部門反對，牌照便不能批出。

會否取消活動？張啟昕稱，稍後會聯同有份籌辦活動的區議員出聲明，指「山城年宵」需要取消，不過他們將會各自在同一地方擺街站，派發揮春等。

另外，對於議會監察的批評指年宵是商業活動，張啟昕不同意說法，認為今次活動沒有金錢交易，主要都是文藝表演、工作坊等，「只是希望可以建立一個交流的平台。」

中西區一班區議員發起了「山城年宵」，希望營造社區經濟圈。（FB圖片）

就查詢地政總署反對於中西區舉辦「山城年宵」活動一事，地政總署發言人指出，轄下港島西及南區地政處（地政處）並沒有收到於中西區正街舉辦活動佔用政府土地的申請。地政處知悉有公眾人士向食環署遞交申請「臨時公眾娛樂場所牌照」在正街（第二街至第三街路段）及（第三街至高街路段）舉辦新春嘉年華活動。食環署曾就此申請諮詢地政處，地政處回覆食環署指出有關活動於政府土地舉行，並未獲發佔用政府土地許可或同意，而該處對有關活動佔用政府土地是否持反對態度，從土地行政角度須視乎相關部門意見。