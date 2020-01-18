【和你宵】中西區「山城年宵」遭拒發牌　檔主自發擺檔　人頭湧湧

農曆新年將至，民間自發舉行多區「和你宵」活動，其中由區議員協辦的中西區「山城年宵」原訂今（18日）開鑼，惟食環署突拒發牌，大會決定改以街站及賀年攤位形式慶祝。現場攤檔不設現金交易，需另行前往指定區域排隊付款，再憑據取貨，亦可留下聯絡方法自行交收。 記者下午現場所見，不少檔主仍有自發擺檔，展銷手工產品及以反修例為題的精品，場面亦見熱鬧墟冚，人頭湧湧。有檔主概嘆事件屬政治打壓，有市民則批評政府決定無理，亦剝奪港人逛年宵的自由。

中西區和你宵活動吸引大批市民到場，人頭湧湧。（陳淑霞攝）

消防處不反對 食環署：地政總署認為不合適

中西區「山城年宵」原訂於今、明兩天下午於西營盤正街舉行，並設社區小店墟市及文藝表演等活動。中西區區議員張啟昕昨透露，早於12月已經入紙申請籌辦「山城年宵」，消防處已批出不反對申請，惟食環署的臨時公眾娛樂牌至昨日方有結果，最終食環署以「地政總署認為地點不合適」而拒絕批出牌照。

下午秩序良好 食環職員觀察

中西區區議員任嘉兒則表示，他們一眾區議員於正街擺放街站，亦有其他街坊自發擺檔，依她所見，整個下午秩序良好，市民亦互相忍讓，未見任何爭執。她又稱，場內有三四十個便衣在人群當中，亦有無穿制服的食環人員在場觀察。

對於部門突然拒絕發牌，任嘉兒認為，做法極不合理，亦事出突然，她又提到，該段正街斜道屬於不通車的行人區，舉辦年宵本不礙交通，她質疑與早前中西區區議會會議事件有關，形同政治打壓。任又稱，中西區過去20多年前亦於正街一帶設有墟市，認為有助聯繫街坊情，亦吸引外來市民到場，了解區內文化。

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不少家長陪同小朋友逛年宵 場面喜慶

記者今日到場視察，所在的正街範圍長約一百米，設有十多個售賣特色產品包括手工皂、揮春、手工XO醬等，亦有不少反修例相關精品。另有街頭表演及人像繪畫等攤檔，不少一家大小樂在其中，場面喜慶墟冚。

插畫家憂言論自由漸失

以社會題材為主要創作的插畫師夫婦「淋漓淋浪」，他們以往只擺設街站，今次則首度擺年宵攤檔，售賣自家設計、反修例相關的海報、明信片及繪本。他們不約而同認為，今年是特別一年，認為有必要參與其中，亦會將收益捐贈至支援示威者及文宣組。

以社會事件作畫十年，夫婦兩人見盡本港大環境的自由收窄，以他們個人為例，放於Facebook專頁、以反修例為題的插畫，亦收到不少檢舉，他們慨嘆創作亦逐步喪失言論自由。今次中西區民間年宵不獲發牌，他們批評是政治操作，亦壓抑公共空間，他們相信人流亦見影響，「有好多人以為直情取消晒」，但眼見到場人士者眾，他們認為是民間力量的彰顯：「話畀政府聽，（你）打壓愈大，（市民）反抗愈大」。

手工梘檔主指市民熱情超預期

劉小姐亦與朋友夾份擺檔，展示自家手工皂，冀可推動環保風氣。她指，擺檔兩個多小時已有廿多人對產品感興趣，並留手機號碼作日後聯絡，直言屬於意料之外。她批評，港府打壓民間年宵是與民為敵，「呢度雖然係擠迫啲，但大家好合作，秩序良好。」

現場不設現金交易

現場攤檔不設現金交易，需另行前往指定區域排隊付款，再憑據取貨，亦可留下聯絡方法自行交收。現場所見，人龍「打蛇餅」，街坊Vivian與媽媽結伴前來，購入手造皂及揮春，等候付款已逾廿分鐘，但她們揚言不介意。Vivian媽媽稱，維園今年無乾貨，濕貨亦未開檔，在此反而感受到濃烈的過年氣氛。

離島區居民Jenny 則專程到場湊熱鬧，亦旨在支持本士創作及小店。她認為，是次年宵遭拒發牌，具政治意味，亦不明所以，「點解連我哋行年宵嘅傳統都要剝奪？」她又認為，現場攤檔井井有條，安排及指示亦見清晰，令人感到滿意，投入其中。