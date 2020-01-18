【維園年宵】花檔檔主看淡銷情　熟食檔老闆：預蝕三分一

農曆新年將至，一連七日各區的年宵市場攤位將於明日（19日）年廿五開始營業。維園年宵市場一向是全港最多攤檔、最熱鬧的市場之一，食環署因應今年的社會氣氛動盪，取消乾貨攤位，只設濕貨檔及熟食檔，以往密密麻麻的檔口，現時顯得冷清、疏落，不少檔主均預計到場人流減少，心情擔心，戰戰兢兢。 經營銅鑼灣出口熟食檔的黃先生表示首次，擔心大蝕離場，「我都預咗要蝕三分之一，但係好多伙記都要搵食，做老闆都要頂住，促進經濟，促進就業。」他又表示不擔心明日於維園附近有遊行，表明不會隨便提早停止營業，他稱作為經營者不理政見，只希望新一年大家可以「開心返啲」。

食環署因今年的社會氣氛動盪，決定取消乾貨攤位，只設濕貨檔及熟食檔。以往密密麻麻的檔口，現時顯得冷清、疏落。（張浩維攝）

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下年情況都唔知會唔會差過而家，我喺香港工作40幾年，好窮都捱過，乜都做過，都希望啲年輕人可以忍下，一定捱到，有氣氛先有心機買嘢食。 維園年宵市場最大熟食攤檔的黃先生

成本少約四成 熟食檔​仍擔心蝕本

各區年宵市場明日（19日）年廿五正式開鑼，銅鑼灣維園的年宵市場由以往479個檔位，今年減至201個。以往的場地格局，設有四條行人路線，今年只有三條行人路線。

經營維園年宵市場最大熟食攤檔的黃先生，連續做了16年到現場經營熟食店，他稱食環署職員多年來首次呼籲他們將店舖擺放得較貼近濕檔攤位，感覺上「冇咁疏落」，他慨嘆經營多年，今年的檔位租金、職員薪金等成本約50多萬，較去年的90多萬少約四成，但卻首次最擔心「蝕大本」， 「我都預咗要蝕三分之一，但係好多伙記都要搵食，做老闆怕第日請返人會好難，蝕都要頂住，當作促進經濟，促進就業。」

經營維園年宵市場最大熟食攤檔的黃先生（左）連續16年到現場經營熟食店，與食環署人員溝通有關食檔擺位問題。（張浩維攝）

以往到各個大型展銷會擺放熟食檔的他，有感今次的年宵市場氣氛冷清，只是本着「每年都會做一次」才會經營。於剛剛結束的工展會內擺放攤位的他指，展銷氣氛比想像中好，出奇地「有錢賺」，但認為年宵將會「蝕返轉頭」，只好當作彌補損失。

今年將會跟以往一樣出售各地小食及本地特色小食為主，價錢跟以往相若，不敢加價，「通常嚟食嘢嘅，都係買公仔、玩具嘅年輕人，今年都冇乾貨賣，當然少咗人流啦，年齡層都唔同晒，其實到而家我仲驚緊聽日點算。」他又說，作為經營者，當然希望氣氛好，市道好，但明白到現時社會情況未穩定，只要港人平安、順利過好年已足夠，「下年情況都唔知會唔會差過而家，我喺香港工作40幾年，好窮都捱過，乜都做過，都希望啲年輕人可以忍下，一定捱到，有氣氛先有心機買嘢食。」

經營年桔及桃花當40年的譚先生說，今年天氣較和暖，花開得「唔係太靚」，預計來貨量一般。（張浩維攝）

出售台灣蘭花的曾小姐表示，預計今年的銷情較以往差得多，加上場內只有同行競爭，只能夠減價促銷，現時預訂每株蘭花定價128元，較去年便宜十多元。她直言，本身有熟客，賀年花束擺放不會因社會動盪而有所影響，相信未至於「蝕大本」，但相信會較少散客前來購物，「其實只係唔想冇晒氣氛，新年都係熱鬧啲好。」食環署一連兩日進行場內疏散演習，她亦有所配合，慨嘆了解食環署的做法，但認為署方過於擔心，「如果有人嚟，佢哋都係表達意見，都唔會有人想搞啲檔口。」

桃花檔：價與去年相若

經營年桔及桃花當40年的譚先生同樣指擔心人流減少，未有增加來貨量，但他認為，不少家庭傳統上會擺放年花過好年，不擔心基本銷情，但由於今年的檔攤減少了一半，氣氛必定有所影響，感到可惜，「其實啲年輕人好多讀過書，都唔會入嚟年宵市場抗議，佢哋過於擔心，但係一定會少咗人。」

今年冬季的天氣較為和暖，不少品種早已開花譚先生説，「今年啲花一定冇咁靚，但係桃花都應該可以擺到初十嘅！」他又説，今年的三呎高桃花大約為300多元一棵，與去年相若，「今年應市嘅花因為天氣暖，唔多可拎出嚟，但係今年嘅情況唔敢加價，咪同上年差唔多囉。」