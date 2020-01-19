張建宗指本屆政府踏入下半場　會全力止暴制亂及打好扶貧攻堅戰

政務司司長張建宗指本屆政府任期剛過了一半，現正踏入下半場，作最後拼搏，他指，雖然香港近期社會相對平靜，但局面還未穩定下來；面對前所未有的挑戰，政府會全力以赴，在止暴制亂的同時，會著力打好扶貧攻堅戰，為民解困。 他又指，行政長官在上周二(1月14日)公布十項改善民生制度性的新措施，是一個大刀闊斧的決定，絕非坊間所指的小恩小惠，而是凸顯政府對市民福祉的重視和對弱勢社群的扶持。

張建宗網誌以「窩心政策 突破思維 為民解困 著力基層」為題，談及政府現正入下半場，作最後拼搏。

他指，行政長官在上周公布十項改善民生制度性的新措施，涉及過百億元每年經常開支，將惠及過百萬基層市民，當中有長者、勞工、非公屋和非綜援低收入住戶、居住環境惡劣、失業或就業不足人士和弱勢社群；一系列窩心、細緻的民生政策，凸顯矢志處理社會深層次矛盾的決心；而一些具爭議、過往政府有所保留的政策措施，今次都勇於突破傳統思維，同時以謙卑態度回應政黨、立法會議員及市民的訴求，既非一次性的紓困措施，更非坊間所指小修小補，而是持續長遠、為民解困的惠民利民措施。

張建宗指，政府有擔當、有理念、有策略，朝著正確的方向具針對性地去做實事；各司局長及公務員會努力不懈地推進各項政策措施，讓它們能早日落實，令市民受惠。