【逃犯條例】盼社會能重新出發　張建宗：香港正面對內外交煎

工聯會今日（4日）舉行論壇，討論在過去半年反修例風波的影響下，香港未來的經濟及就業前景。獲邀出席的政務司司長張建宗致辭時，形容香港正面對內外交煎的局面，強調「止暴制亂」是讓經濟復蘇的關鍵，擔心若衝突持續會削弱香港的國際地位。 工聯會理事長黃國指，反修例活動為香港經濟帶來的負面影響已逐漸浮現，其中餐飲服務業的失業率更上升至8年來的新高，又批評有外部勢力借機干預香港事務，導致香港持續出現暴亂。

工聯會今日（4日）舉行論壇，討論在過去半年反修例風波的影響下，香港未來的經濟及就業前景。（工聯會facebook）

工聯會今早舉行「香港經濟及就業前景」論壇，探討在反修例風波影響下，香港未來短中期的經濟及就業形勢。張建宗致辭時提到，香港現時情況是內外交煎，全球情況風雲變幻，香港難以獨善其身。經濟仍然不明朗，部分行業的失業率及生意額有機會持續轉差，「止暴制亂」是讓經濟復蘇的關鍵，現階段需重新建立香港的形象，再度吸引旅客來港，重新出發。他又擔心若暴力衝擊持續，香港只能繼續「吃老本」，進一步打擊經濟活動，甚至削弱香港的國際地位。

張建宗（右四）致辭時提到，「止暴制亂」是讓經濟復蘇的關鍵．（工聯會facebook）

黃國批外部勢力干預香港事務

工聯會理事長黃國指出，反修例活動為香港經濟帶來的負面影響已逐漸浮現，其中旅遊及相關的零售、飲食及酒店等行業情況更為嚴重，餐飲服務業的失業率更上升至8年新高的6.2%，破產欠薪保障基金申請數目突破3,000宗，擔心農曆新年後失業率將飆升。黃國批評香港出現持續暴亂，皆因本港積累的深層次矛盾爆發，及有外部勢力借機干預香港事務。又指因為現時本港資本主義制度存在缺陷，受僱人士無法分享經濟成果，導致貧富差距加劇及向上流動機會減弱。

建議政府帶頭取消外判制度

要處理當前問題，黃國強調首要是「止暴制亂」，儘快恢復社會秩序，使經濟重回正軌。他又建議政府設立「緊急失業援助金」扶助失業人士，增撥資源開辦更多再培訓，及開創社區維修、社區保姆等就業職位。除此之外，黃國認為本港存在「工時長、人工低、壓力大、無前途」的就業質素問題，建議為政府應帶頭取消外判合約制度，並推廣至政府資助機構。又提出劃一法定公眾假17日，以及為低薪僱員代供強積金，預計分別有數十萬人受惠。